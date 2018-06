Na hraničnom priechode Brodské zastavili kamión z Rumunska, colníci v ňom našli 12 ton tabaku

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Rumunský kamión s takmer 12 tonami tabakovej suroviny objavili colníci pri kontrole na hraničnom priechode Brodské.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, 99 kartónov tabakových listov pochádzalo z Bulharska a príjemcom mala byť slovenská spoločnosť s konateľom tureckej národnosti, ktorá však na obchodovanie s tabakovou surovinou nemala povolenie.

Colníci tovar zaistili a poslali na kontrolu do colného laboratória. Rozbory ukážu, či skutočne ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani. Ak sa to potvrdí, spotrebná daň zo zaistenej tabakovej suroviny by predstavovala cca 880 000 eur.

Kriminálny úrad finančnej správy po vykonaní potrebných procesných úkonov prípad odovzdá správcovi dane a vyšetrovateľovi finančnej správy na ďalšie konanie.