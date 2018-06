Na MS vo futbale mal hrať Benzema a nie Deschamps, vyhlásila švédska hviezda Ibrahimovič

MOSKVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič opäť rozvíril futbalovú hladinu svojimi vyhláseniami.

Kontroverzný útočník si myslí, že kouč Francúzska Didier Deschamps urobil nesprávne rozhodnutie, keď vynechal Karima Benzemu z nominácie krajiny galského kohúta na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku.

Veľká strata pre Francúzov

Podľa Ibrahimoviča je neúčasť zakončovateľa Realu Madrid veľká strata pre Francúzov a bol by väčším prínosom pre „Les Bleus“ ako kouč.

„Z môjho pohľadu nie je normálne, že Benzema nie je v reprezentačnom mužstve. Je jeden z najlepších na svete, vyhral Ligu majstrov, hrá v Madride. To, že nefiguruje v národnom tíme, nemá nič spoločné s futbalom. Keď jeho absenciu tréner zdôvodní slovami, že nie je dostatočne dobrý pre tento tím, tak potom by ho taký kormidelník nemal viesť. Naopak, Benzema by v ňom mal byť. Je to veľmi jednoduché. Považujem za veľmi smiešne, že Karim nie je v nominácii, lebo keď chcete vyhrávať, tak potrebujete víťazné typy a Benzema takým je,“ vyhlásil pre beIN SPORTS Ibrahimovič.

Čelil vyšetrovaniu pre vydieranie

Karim Benzema si neobliekol reprezentačný dres od októbra 2015, keď čelil vyšetrovaniu pre vydieranie svojho kolegu z národného tímu Mathieua Valbuenu.

Dovtedy nastúpil za Francúzsku 81-krát a strelil 27 gólov vrátane troch na MS 2014. Na svetovom šampionáte v Rusku chýba aj Ibrahimovič, ktorého taktiež nezaradili do konečnej švédskej nominácie.

Francúzski futbalisti zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí na MS 2018, keď si v rámci C-skupiny poradili s Austrálčanmi tesne 2:1.

