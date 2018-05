Zidane prežíva veľkolepé chvíle, Klopp sa po ďalšom neúspešnom finále Ligy majstrov cíti strašne

KYJEV 27. mája (WebNoviny.sk) – Real Madrid to dokázal. „Biely balet“ zvíťazil v sobotňajšom finále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 na Olympijskom štadióne v Kyjeve nad FC Liverpool 3:1 a kapitán španielskeho zástupcu Sergio Ramos tak mohol tretí rok po sebe a štvrtýkrát za ostatných päť sezón zdvihnúť nad hlavu „ušatú trofej“ pre najlepšie mužstvo kontinentu.

Finále v ukrajinskej metropole potvrdilo, že futbal opäť zažíva fenomenálnu éru Realu Madrid. „Kráľovskí“ vlani ako prvý tím v novodobej ére LM (od roku 1992, pozn.) obhájili triumf v súťaži. Tento rok sú zasa prví s tromi prvenstvami v sérii. V súčte s Európskym pohárom majstrov to v minulosti dokázali iba tri mužstvá. Práve Real Madrid ovládol úvodných päť ročníkov kontinentálneho pohára číslo jeden (1956-1960), trikrát po sebe sa z honoru najlepšieho tímu Európy tešili aj Ajax Amsterdam (1971-1973) a Bayern Mníchov (1974-1976).

Zidane: „Nemáme strop a sme hladní po úspechoch.“

„Náš dnešný úspech je tá najdôležitejšia vec. Musíme zablahoželať hráčom, pretože to nebolo ľahké. Neviem nájsť vhodné slová, ktorými by som opísal, čo prežívam. Úžasné na tejto skupine hráčov je to, že nemajú žiadny strop či limity. Stále sú hladní po ďalších úspechoch a dnes to ukázali,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Realu Zinedine Zidane.

Štyridsaťpäťročný rodák z francúzskeho Marseille v sobotu získal svoj tretí triumf v LM v priebehu krátkej trénerskej kariéry a vyrovnal sa doterajším rekordérom európskeho pohára číslo jeden – Bobovi Paisleymu a svojmu niekdajšiemu učiteľovi Carlovi Ancelottimu. Už v budúcej sezóne bude mať možnosť obidvoch prekonať. „Moja kariéra trénera sa ešte len začala a to, čo zažívam s mojimi hráčmi, je absolútne veľkolepé. Tento moment si musíme užiť. Spomeňte si, čo sme dokázali – prešli sme cez Paríž St. Germain, Juventus a Bayern, a vo finále sme zastavili aj Liverpool, ktorý mal fantastickú sezónu,“ doplnil Zidane.

Balov splnený „nožničkový“ sen

Skóre duelu otvoril v 51. min Karim Benzema po hrubej chybe brankára „The Reds“ Lorisa Kariusa. Hneď na to síce vyrovnal po rohu Sadio Mané, ale v 64. min rozhodol o triumfe Realu výstavným gólom nožničkami striedajúci Gareth Bale. Walesan potom ešte spečatil víťazstvo Realu v 82. min, ale výrazne mu k tomu opäť pomohol nesústredený Karius. „Dosiahli sme niečo skutočne výnimočné. Tri tituly po sebe sú významný úspech. Streliť takýto gól na najväčšej scéne svetového futbalu je splnený sen. Toto zakončenie som skúšal už mnohokrát, ale nikdy predtým mi nevyšlo. Marcelo mi poslal loptu v správnej výške, perfektne som ju trafil a mohli ste vidieť, ako to dopadlo,“ skonštatoval muž finálového zápasu Gareth Bale, ktorý do diania naskočil z lavičky v 61. min.

Real pretavil doterajších 16 finálových duelov LM/EPM na rekordných 13 titulov európskeho klubového šampióna. Aktuálne teda splnil misiu La Decimotercera. „Biely balet“ dominuje nielen v historickom súčte triumfov, ale aj v rámci novodobej histórie LM. Od roku 1993 získal „ušatú trofej“ dovedna sedemkrát (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 a 2018), čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu.

Nebolo by to správne finále LM, keby v ňom Portugalčan Cristiano Ronaldo nedosiahol nejaký dôležitý rekord. Tridsaťtriročný rodák z Madeiry v Kyjeve neskóroval, ale s 15 gólmi beztak ovládol strelecké tabuľky LM. Dokázal to siedmykrát v kariére. Čo je však podstatnejšie, ako prvý hráč v novodobých dejinách LM vyhral túto súťaž päťkrát – okrem štyroch triumfov v Reale si trofej poťažkal aj v ročníku 2007/2008 vo farbách Manchestru United. „Toto je to, čo sme hľadali. Vedeli sme, že to bude ťažké, ale dosiahli sme víťazstvo. Finálové zápasy sú vždy komplikované, ale zaslúžili sme si to. Najdôležitejšie bolo dnes zvíťaziť. Zapísali sme sa do histórie,“ povedal najlepší svetový futbalista ostatných rokov.

Navas: „Prehrýzli sme sa všetkým…“

„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Toto mužstvo ukázalo hlad a túžbu pokračovať vo víťaznom ťažení, teraz sme sa zaradili k legendám. Musíme si ceniť, čo sme dokázali. Mali sme taktiku, ako hrať proti súperovi a tiež sme hrali svoju hru,“ poznamenal kapitán Realu Sergio Ramos. Tridsaťdvaročný Andalúzan sa tiež nechal počuť, že triumf Madridčanov v LM je cennejší ako trofeje najväčšieho konkurenta FC Barcelona v tohtosezónnych edíciách La Ligy a Copa del Rey.

„Neuveriteľný gól Garetha Bala, bol jedným z najlepších hráčov na ihrisku. Povedal som mu, že hral veľmi dobre. Spolu s Benzemom patria k svetovej špičke. Sú fenomenálni a dnes to ukázali,“ tešil sa prezident klubu zo Štadióna Santiaga Bernabéua Florentino Pérez. „Prehrýzli sme sa všetkým a radosť z víťazstva je teraz ohromná. Ani na chvíľu sme neprestali veriť vo víťazstvo, preto sme sa opätovne stali šampiónmi,“ nadviazal kostarický gólman Keylor Navas.

Real a Liverpool sa doteraz súťažne stretli 6-krát. Bilancia výhier je vzácne vyrovnaná 3:3. Oba kluby na seba natrafili aj vo finále EPM 1980/1981. V parížskom Parku Princov vtedy zvíťazil Liverpool (1:0) a získal tretiu z doterajších piatich trofejí pre európskeho klubového šampióna. Tú nateraz poslednú ukoristil v pamätnom istanbulskom finále v ročníku 2004/2005 proti talianskemu AC Miláno, v ktorom do prestávky prehrával už 0:3, ale napokon zvíťazil v jedenástkovom rozstrele. Liverpool sa odvtedy predstavil vo finále LM iba raz – v edícii 2006/2007 nestačil v Aténach na spomenutý milánsky klub (1:2).

„Neboli sme dnes dostatočne dobrí, som hrdý na spoluhráčov a fanúšikov. Dúfam, že budeme pokračovať v kvalitných výkonoch a dostaneme sa ešte do viacerých finále. Bude to chvíľu bolieť, ale musíme ísť ďalej. Keď sa nám zranil Mo Salah, Real začal mať prevahu,“ pripomenul kapitán Liverpoolu Jordan Henderson odchod rýchlonohého Egypťana, ktorý podľa BBC musel nútene striedať pre vykĺbené rameno a možno príde o svetový šampionát v Rusku. Podobne dopadol ešte do prestávky aj pravý bek Realu Dani Carvajal, ktorý musel odstúpiť pre silno nakopnutý členok.

Klopp: „Cítim sa strašne…“

Tréner „LFC“ Jürgen Klopp opäť nevyhral LM ani nezískal svoju premiérovú trofej na lavičke mužstva z Anfieldu. V roku 2013 ešte ako kouč Borussie Dortmund podľahol vo finále LM Bayernu Mníchov (1:2), pred dvoma rokmi vo svojej premiérovej sezóne pri liverpoolskom tíme neuspel v rozhodujúcom zápase Európskej ligy proti inému španielskemu zástupcovi FC Sevilla (1:3). „Po takomto zápase je ťažké v šatni čokoľvek povedať. Cítim sa strašne. Začali sme dobre, napádali sme, mali sme nádejné šance a hrali sme v správnom tempe. Vo finále musíte mať aj šťastie, my sme však mali smolu. Čo už, výsledok nezmeníme a musíme ho prijať,“ povedal 50-ročný rodák zo Stuttgartu, podľa ktorého bolo kľúčovou chvíľou zápasu zranenie Salaha. Dovtedy Liverpool na ihrisku dominoval. „Bol to dôležitý moment. Mohamedovo zranenie šokovalo všetkých hráčov. Salah odišiel na röntgen, nevyzerá to dobre. Je to fatálna správa pre neho, Liverpool aj egyptský národný tím. Prehrali sme finále a prišli o kľúčového hráča,“ dodal niekdajší lodivod Dortmundu a Mainzu.

Klopp po zápase odmietol haniť svojho krajana medzi tromi žrďami Lorisa Kariusa, ktorý zapríčinil dva zásahy v sieti Liverpoolu. Najmä pri situácii v 51. min sa dopustil doslova školáckej chyby, keď pri snahe hodiť loptu spoluhráčovi zasiahol napádajúceho Karima Benzemu a tá sa po odraze od Francúzovej nohy dokotúľala do bránky. V 83. min sa následne nevyznamenal pri ďalekonosnej strele Garetha Bala, ktorá mu prešla pomedzi ruky. „Nebol to jeho večer. Všetci sme videli, čo sa stalo, jeho chyby boli zjavné. Bale urobil rozdiel v zápase. Strelil fantastický gól a predviedol neuveriteľné schopnosti, “ dodal Klopp.

Smutný hrdina Karius sa po stretnutí ospravedlnil sa svoje veľké hrúbky. „V tejto chvíli necítim nič. Zapríčinil som prehru môjho tímu a chcem sa všetkým ospravedlniť. Chyby nás vyšli draho. Škoda, že nemôžem späť vrátiť čas. Góly, ktoré som dostal, nás stáli titul,“ kajal sa Karius v rozhovore pre talkSPORT.