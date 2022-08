NA PALUBE JEDNOROŽCA sa dala radosť krájať! Bola plná zážitkov. Rozlúčiť s letom a zahrať sa s nami prišlo počas dňa viac ako 1400 detí

Rozlúčka s letom Na palube jednorožca sa konala v nedeľu 28. augusta 2022 v čase od 10:00 do 17:00 hod. v areáli Auparku a Sade Janka Kráľa v Bratislave už po jedenásty raz. Túto celodennú rodinnú zážitkovú akciu organizovalo občianske združenie Moonlight camp v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Petržalka pod záštitou starostu Petržalky Jána Hrčku a s finančným príspevkom od Bratislavského samosprávneho kraja.

Na palube jednorožca je výnimočná rodinná zážitková akcia nekomerčného tipu. Pre deti a dospelých bolo pripravených počas dňa množstvo atraktívnych, no zároveň edukačných stanovíšť a aktivít. Deti sme prostredníctvom zážitku učili prvú pomoc, separovať odpad, chrániť prírodu, manuálnym a mentálnym zručnostiam. Exkluzívne zažili na jednom mieste 21 súťažných stanovíšť, policajné, vojenské či hasičské auto, sanitku, traktory, maskotov v nadživotných veľkostiach, koníky, psíky, divadlo pre deti, čitáreň, zábavnú zónu, merali im zrak najmodernejším prístrojom, SHOW PROGRAM Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky a na záver si užili NAJVÄČŠIU PENOVÚ PÁRTY NA SLOVENSKU nielen deti, ale aj dospelí, ktorí mali možnosť priamo na akcii darovať krv a zachrániť tak ľudský život.

Foto: Moonlight camp

Na tohtoročnú palubu jednorožca prišlo príjemne, užitočne prežiť augustovú nedeľu plnú zážitkov a symbolicky sa rozlúčiť s letom viac ako 15.000 usmiatych ľudí. Do našej hry sa zapojilo viac ako 1400 detí. Vstup bol voľný!

DETI pri REGISTRÁCII v Auparku dostali originálnu HRACIA KARTU, s ktorou absolvovali 20 atraktívnych súťažných STANOVÍŠŤ rozmiestnených v areáli Auparku a po celom Sade Janka Kráľa. Po úspešnom absolvovaní každého stanovišťa získali deti na zadnú stranu HRACEJ KARTY pečiatku s písmenom. Deti, ktoré absolvovali všetky stanovištia, zozbierali všetky písmená tajničky a správne ju vyplnili boli zaradení do žrebovanie o fantastické ceny. Tajnička pre tento rok znela: KEĎ NIEČO CHCEŠ, VESMÍR SA SPOJÍ, ABY TI POMOHOL. Víťazov vyžrebovala Zuzana Vačková. Prvú cenu, VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT na 2 noci v hoteli v Jasnej s raňajkami a vstupom do SPA od spoločnosti Tatry Mouteins Resorts, a.s. a na cestu AUTO PEUGEOT od FINAL – CD s plnou nádržou vyhral pre svoju milú rodinku Dominik Kolka, LET BALÓNOM od spoločnosti Darujletbalónom.sk vyhral Anton Yunussov a reklamné predmety od TV JOJ Adriana Moulín. Gratulujeme víťazom! No žiadne dieťa neodišlo domov bez darčeka. Na mnohých stanovištiach sa rozdávali nielen pečiatky, ale aj množstvo rôznych darčekov, či výtvorov, ktoré si deti sami vyrobili, dokonca si odniesli aj vlastnoručne zasadený kvietok o ktorý sa budú starať.

Foto: Moonlight camp

O pohodlie a zábavu detí sa počas celého dňa staralo skoro 200 ľudí, za čo im patrí veľká vďaka. NA STANOVIŠTIACH SA PREDSTAVILI: POLÍCIA SR, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BA PETRŽALKA, NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR, SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA, VOJENSKÁ POLÍCIA, MESTSKÁ ČASŤ BA PETRŽALKA, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKA, MATERSKÉ CENTRUM BUDATKO, ZÁHRADNÉ CENTRUM KULLA, MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA, DIVADLO LA KOMIKA, ŠKOLA INTUÍCIE, OZ TATRY MÁME RADI, HOBBY HORSING, MULTIPLEX DX, BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, AUPARK, FINAL-CD – Najväčší slovenský predajca automobilov, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, ACADEMY OF COFFEE, UNION, PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA. CCC, ŠEVT.

PRIPRAVENÉ BOLI TIEŽ SPRIEVODNÉ AKTIVITY. Divadlo pre deti, čitáreň, zábavná zóna, meranie zraku najmodernejším prístrojom. Videli v akcii Jazdeckú políciu SR, Deti si mohli sadnúť do policajného, hasičského auta, sanitky, či na mini traktory. Fotili sa s maskotmi v nadživotnej veľkosti. DAROVAŤ KRV PRIAMO NA AKCIU V MOBILNEJ JEDNOTKE Z NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY SR prišlo 18 darcov, no každé dieťa sa dozvedelo, aká je krv vzácna.

Foto: Moonlight camp

Pre dospelákov bola pripravená výborná brazílska kávička od Coffee VERONIA (rodinná pražiareň kávy), ktorú si vychutnali priamo v sade v rámci projektu mesta #SADNI_SI a deti sa zatiaľ dozvedeli veľa zaujímavého a poučného o kávičke. Podujatie bolo súčasťou Kultúrneho leta 2022 s podporou a spoluprácou s BKIS.

Mestská časť Bratislava-Petržalka vám vo svojom stánku ZELENÁ PETRŽALKA názorne predviedla, ako správne recyklovať odpad či znižovať jeho množstvo. V rámci projektu SPOLOČNE EKO ste sa dozvedeli o rôznorodých ekologických aktivitách mestskej časti a aj to, že Petržalka už dávno nie je len betónovou džungľou, ale že sa to v nej poriadne zelená.

Foto: Moonlight camp

Je nám veľkou cťou, že sa na podujatí zúčastnili aj vedci z tímu pána Pavla Čekana Multiplex DX, ktorí deťom hravou formou z ukázali aká vie byť veda zaujímavá, no hlavne potrebná.

Na PÓDIU VYSTÚPILA ČESTNÁ STRÁŽ OZBROJENÝCH SÍL SR so svojou show, o skvelú atmosféru sa postarala Zuzana Vačková a Zuzana Smatanová a na úplný záver celého podujatia bola pripravená NAJVÄČŠIA PENOVÁ PÁRTY NA SLOVENSKU.

Ďakujem z úprimného srdca za dôveru, podporu a priateľstvo svojim partnerom a spolupracovníkom. Je mi veľkou cťou aj v ich mene POĎAKOVAŤ všetkým Vám, ktorí ste už po jedenásty raz PRIŠLI Na palubu jednorožca a stali sa jej súčasťou.

S úctou,

Marcel Nemec, Moonlight camp

Ďakujem aj mediálnym partnerom: Televízia JOJ, SITA, ZOZNAM.SK, Rádio VIVA, BKIS, Web noviny, Bittner print, Kam s deťmi, Naša Petržalka, Euro AWK a Art sound. Za pitný režim ďakujem KOFOLA.sk a a za občerstvenie Burger king.

VŠETCI DOSPELÍ BOLI RAZ DEŤMI, NO MÁLOKTORÍ Z NICH SA NA TO

PAMÄTAJÚ. Ďakujem, že Vy z paluby jednorožca sa pamätáte…

