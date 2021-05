Na palube odkloneného letu do Bieloruska vládla panika, pasažieri sa obávali zrútenia stroja

Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckych Atén do litovského Vilniusu, ktoré bolo v nedeľu nútené pristáť v bieloruskom Minsku, opísali paniku, keď stroj bez vysvetlenia zmenil kurz.

Veľmi prudké klesnutie

„Všetci v lietadle sme spanikárili, pretože sme si mysleli, že sa zrútime,“ povedala pre vysielateľa ABC News litovská pasažierka Raselle Grigorievová. „Bolo to náhle klesnutie, počas ktorého lietadlo drasticky zmenilo nadmorskú výšku. Bolo to veľmi prudké. Nikdy som v lietadle nič také nepocítila. Všetci sme boli v šoku,“ doplnila.

Bielorusko pri prelete nad jeho územím prinútilo lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do pristáť v Minsku s tým, že eviduje bombovú hrozbu. Lietadlo do Minska sprevádzala stíhačka. Bieloruské štátne médiá informovali, že krok osobne nariadil prezident Alexander Lukašenko. Do Vilniusu sa lietadlo dostalo po viac ako šiestich hodinách od plánovaného príletu.

Na palube letu FR4978 bol aj 26-ročný exilový bieloruský novinár a aktivista Roman Protasevič, ktorého po pristátí zatkli. Podľa svedkov bol vystrašený a ďalším pasažierom povedal, že by mohol čeliť trestu smrti. Podľa viacerých cestujúcich Protasevič policajtom okamžite predložil pas, ktorý mu následne podľa všetkého skonfiškovali.

Bielorusko upozornilo na bezpečnostnú hrozbu

Spoločnosť Ryanair vo vyhlásení uviedla, že Bielorusko upozornilo posádku jeho letu na „potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko, Minsk“. Trasa letu na webstránke Flightradar24 však naznačuje, že lietadlo bolo v skutočnosti bližšie Vilniusu ako Minsku.

Tadeusz Giczan, editor mediálneho kanálu Nexta na komunikačnej platforme Telegram, pre ktorý v minulosti pracoval aj Protasevič, na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že na palube lietadla boli agenti z bieloruskej bezpečnostnej služby KGB a oni boli zdrojom varovania pred bombou.