Foto: Na proteste Za slušné Slovensko v Žiline vystúpil aj otec zavraždeného novinára Kuciaka

Po siedmich mesiacoch sa na žilinskom Námestí Andreja Hlinku opäť hovorilo o slušnom Slovensku. Žilina je jedným z dvanástich slovenských miest, kde sa dnes večer uskutočnilo zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko.

Zhromaždenie bolo nielen pripomenutím dvoch hlavných požiadaviek iniciatívy, ale predovšetkým spomienkou na novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú, od vraždy ktorých uplynulo už viac ako poldruha roka. Medzi rečníkmi sa objavil aj otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

Myšlienka T. G. Masaryka

Jozef Kuciak na úvod svojho príhovoru poďakoval približne trom stovkám prítomných za účasť a vyzval ich k dôslednému sledovaniu informácií, ktoré sa v súvislosti s vyšetrovaním vraždy jeho syna a priateľky objavujú.

„My chceme, aby pravda vyšla najavo a ak sa mi dostane niečo do rúk, som ochotný to vždy zverejniť len preto, aby sa pravda ukázala. Aby sa nemohol nikto vyhovárať, že on s tým nič nemá. Ako sa tak na to pozerám, do celej kauzy boli zapletené nielen súdy, ale aj vysokopostavení policajti, ba aj prokurátori. V akej krajine sme to vlastne žili?“ vyhlásil Jozef Kuciak.

Jeho predrečník Ján Máhrik, mladý žilinský kazateľ, pripomenul blížiace sa 30. výročie myšlienky Václava Havla o víťazstve pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou. „Nezabudnime však ani na myšlienku T. G. Masaryka ‚Pravda víťazí, ale je to fuška!‘.“

„Jedna z kľúčových vlastností, ktorú by ľudia riadiaci našu krajinu mali mať, je oddanosť transparentnosti a pravde. Preto chcem poďakovať všetkým, bez ohľadu na politickú príslušnosť a farbu odznaku, ktorý nosia na klope saka, všetkým, ktorí hľadajú pravdu a bojujú za ňu,“ povedal Máhrik.

Nesmieme ostať stáť na polceste

Organizátori žilinského zhromaždenia pri jeho príprave využili fakt, že sa v meste koná aj 16. ročník Žilinského literárneho festivalu. Pozvanie na zhromaždenie prijali spisovateľ Peter Juščák, novinár Andrej Bán, ale aj literárny kritik Pavol Zajac.

„Nesmieme ostať stáť na polceste. Za rok a pol sa mnohé zmenilo. Vďaka vám všetkým už nie je Robert Fico predsedom vlády a Robert Kaliňák ministrom vnútra. Ministrom vnútra už nie je ani Tomáš Drucker, ktorý nechcel odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara a ani ten už nie je policajným prezidentom. To si všetko treba opakovať, aby sme neboli malomyseľní,“ vyzval vo svojom príhovore Peter Zajac.

Na pódiu vystúpila aj Iveta Uhliariková, sestra nezvestného novinára Pavla Rýpala, ktorého prípad sa ani po jedenástich rokoch nevyšetril.