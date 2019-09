Protest Za slušné Slovensko: V Bratislave vystúpia aj Juraj Kemka a Kristína Tormová

Iniciatíva Za slušné Slovensko v piatok opäť organizuje zhromaždenia, budú vo viacerých slovenských a piatich zahraničných mestách.

Protest v Bratislave sa tentokrát nebude konať na Námestí SNP, ale na Námestí slobody, a to od 18.00. Vystúpia herečka, moderátorka a autorka kníh Kristína Tormová (Farkašová), herec Juraj Kemka či fyzik, publicista Martin Mojžiš.

Vražda Kuciaka a Kušnírovej

Hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková zdôraznila, že zostávajú čisto občianskou iniciatívou. Ich ambíciou je zdôrazniť aj v udalostiach dnešných dní občiansky hlas. „Veríme, že ľuďom stále záleží na tom, čo sa okolo nás deje,“ povedala Lavríková. Vyjadrila presvedčenie, že reálna účasť ako zvyčajne prekročí počet účastníkov nahlásených v udalostiach na sociálnych sieťach.

Iniciatíva konštatuje, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola vyústením systému, ktorý tu mocní, opojení mocou a peniazmi vytvárali celých 12 rokov.

„Ďalšie a nové informácie nasvedčujú tomu, že na Slovensku nevládla vláda práva, ale pár politikov ťahajúcich za nitky kontroverzných podnikateľov alebo štátnych funkcionárov. Vláda Kočnerov, Bödörov a ďalších. Taktiež vidíme, že vyšetrovanie je v takom pokročilom procese nie vďaka, ale napriek vláde Petra Pellegriniho,“ uvádza iniciatíva v stanovisku.

Požiadavky iniciatívy za Slušné Slovensko

Požiadavky iniciatívy zostávajú rovnaké. „Od začiatku máme dve požiadavky: dôkladné vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz s tým súvisiacich, a novú, dôveryhodnú vládu. Vyšetrovanie napreduje, no zároveň na povrch vyplávalo množstvo špiny. Veríme však, že ide o očistný proces, v ktorom máme svoje miesto aj my, občania. Našou úlohou je povzbudiť všetkých poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov, policajtov a novinárov, bez ktorých by toto nebolo možné. Stále pribúdajúce kauzy týkajúce sa ľudí na najvyšších postoch otriasajú dôverou ľudí v štát a my musíme dať najavo, že si ho nenecháme ukradnúť,“ povedala Lavríková.

Posledný protest bol vo februári

Protesty sa konajú aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Bratislave, Čadci, Kežmarku, Košiciach, Leviciach, Prievidzi, Prešove, Žiline, Brne, Londýne, Melbourne a vo Viedni. V Leviciach vystúpi novinár, publicista a spisovateľ Martin M. Šimečka, v Banskej Štiavnici speváčka Zuzana Mikulcová, v Prievidzi novinár Eugen Korda, v Brne raper Tono S., v Žiline literárny kritik Peter Zajac.

Podľa organizátorov sa zhromaždenia uskutočnia v takej istej sile a rozsahu ako doteraz, čo je možné vďaka všetkým, ktorí im opakovane vyjadrujú podporu a sú „v tomto boji“ s nimi – či už ide o učiteľov, zdravotné sestry, vedcov, hercov, úradníkov, klimatické iniciatívy a ďalšie osobnosti. „Aj tentokrát ich zástupcovia vystúpia na zhromaždeniach po celom Slovensku. Zároveň sa v ten istý deň koná globálny klimatický štrajk, takže táto téma dostane priestor aj na našich zhromaždeniach,“ uviedla Lavríková.

Posledný protest iniciatívy Za slušné Slovensko sa konal na výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 21. februára. V Bratislave sa na ňom podľa odhadov zúčastnilo 20 až 30 000 ľudí.