Na zraz slovenskej „21“ neprišiel Tupta, tréner Guľa spravil v nominácii jednu zmenu

SENEC 3. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa privítal na pondelňajšom zraze v Senci takmer kompletný káder.

Museli nahradiť Jakuba Šveca

Z 24 nominovaných hráčov mu chýbal iba Ľubomír Tupta, ktorý si ešte v nedeľu plnil klubové povinnosti a s Hellasom Verona postúpil do talianskej najvyššej súťaže Serie A.

Realizačný tím však musel oproti pôvodnému menoslovu urobiť jednu zmenu, chorého Jakuba Šveca nahradil Samuel Dancák. „Sokolíkov“ počas najbližších dní čakajú dva medzištátne prípravné duely, 6. júna v Žiari nad Hronom nastúpia proti rovesníkom z Arménska, 9. júna si zmerajú sily s Čechmi v rakúskom Zell am See.

„Nálada v tíme je výborná. Chalani sa tešia, že sú tu. V tomto čase sú v reprezentačných tímoch po celom svete len tí najlepší futbalisti a oni si dobre uvedomujú, čo to pre nich znamená. Okrem Jakuba Šveca mal zdravotný problém aj Dominik Špiriak, ale ten zatiaľ zostáva s nami. Tento júnový už dovolenkový termín je špecifický. Hlavné bude to, aby sa hráči naučili pracovať v najvyššom nasadení za každých okolností. Potrebujeme vidieť, ako hráči reagujú po tom, čo sa im na klubovej úrovni nedarilo. Taktiež budeme zvedaví na to, či si niektorí prenesú formu z klubu aj do reprezentácie,“ cituje slová kouča Guľu oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Strelec medzi najmladšími

Medzi najmladších futbalistov v súčasnom slovenskom výbere patrí stále iba 18-ročný útočník Dávid Strelec. Hráč bratislavského Slovana sa postupne udomácňuje v „dvadsaťjednotke“, v nominácii sa objavil tretíkrát v sérii a pri absencii Róberta Boženíka sa bude môcť ukázať na hrote ofenzívy.

„Po sezóne som z tempa nevypadol, najskôr som hral na Slovakia Cupe za ‚osemnástku‘ a potom aj za ‚devätnástku‘ Slovana. Na tento zraz som dobre pripravený. Som rád, že tu môžem byť. Keďže chýba Róbert Boženík, je to šanca dostať väčší herný priestor. Dúfam, že ho nahradím,“ uviedol talentovaný zakončovateľ.

Júnový dvojzápas je pre mladých Slovákov poslednou šancou na zlepšenie súhry pred začiatkom kvalifikácie o postup na ME 2021 hráčov tejto vekovej kategórie v Maďarsku a Slovinsku, ktorú odštartujú začiatkom septembra súbojom s Azerbajdžanom.