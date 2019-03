Štyri góly slovenskej „21“ v gréckej sieti spríjemnili trénerovi Guľovi návrat do Žiliny

ŽILINA 23. marca (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa predstavili na domácej pôde prvýkrát od vlaňajšieho októbra a v Žiline sa v prípravnom medzištátnom stretnutí tešili z víťazstva 4:3 nad gréckymi rovesníkmi.

Atraktívny zápas s kvalitným súperom

Zverenci trénera Adriána Guľu mali v piatok výborný vstup do zápasu, keď po ôsmich minútach viedli o dva góly. O rýchlo nadobudnutý náskok však postupne prišli a zaslúžený triumf ratovali až v 88. minúte, keď sa presadil stopér Matej Oravec.

„Myslím si, že to bol veľmi atraktívny zápas s kvalitným súperom. Vážime si víťazstvo, pretože sa nerodilo ľahko, hoci úvod bol fantastický. Boli sme mimoriadne efektívni a hráči dokázali vložiť do zápasu to, čo predvádzali na poslednom tréningu,“ zhodnotil Guľa, ktorého potešilo, že slovenský tím zvládol vyrovnanú koncovku.

„Bolo pre nás podstatné sledovať reakciu hráčov v momente, keď súper vyrovnal. Tá bola správna, chlapci sa tlačili za víťazstvom. Som rád, že sa ukázala aj kvalita striedajúcich hráčov, ktorí môžu rozhodovať zápasy v kvalifikácii. V nej budeme môže využiť až päť futbalistov z lavičky.“

Aktivita v ofenzíve

Rodáka z Novák potešila predovšetkým ofenzívna hra. Mladí Slováci dosiahli štyri presné zásahy a to ešte viacero ďalších pekných kombinácií nezakončili gólmi. Do streleckej listiny sa okrem Oravca zapísali Peter Pokorný, Peter Kolesár a Róbert Boženík.

„Som spokojný s našou aktivitou v ofenzíve. Nebolo to len o hráčoch v útoku, ale aj o dobrej podpore na krajoch ihriska zo strany Branislava Sluku či Vladimíra Majdana. V druhom polčase sme mali priestor na protiútoky, ale mohli sme ich lepšie zrealizovať, pretože títo futbalisti mali na to, aby pridali ďalší gól a potom sa upokojili,“ vysvetlil Guľa.

Na novo zložená defenzívna línia

Naopak, v obrannej fáze mladí Slováci neboli stopercentní. Ich benevolentnosť potrestal v prvom polčase dvakrát grécky hotový útočník Anargyros Kampetsis a po zmene strán sa presadil aj dobre hrajúci kapitán hostí Dimitrios Limnios.

„V obrane nebol potrebný balans, je to na novo zložená defenzívna línia. Chalani v určitých situáciách dovolili súperovi, aby sa rozbehol a ten potom využíval ponúknutý priestor. Ani v stredovej formácii sme však neboli celiství, čo Gréci zužitkovali. Podstatné je, aby sme si tieto situácie nasledovali a v kvalifikácii boli kompaktnejší,“ hovoril Guľa.

Fanúšikovia sú podstatný

Pre 43-ročného lodivoda bol zápas v Žiline špecifický. Práve spod Dubňa vlani zamieril na lavičku reprezentačnej „dvadsaťjednotky“ a ešte vo fortunaligovej sezóne 2016/17 oslavoval s futbalistami MŠK majstrovský titul.

„V Žiline sa vždy cítim super a to sa potvrdilo aj na zápase. Ďakujem, že aspoň pár ľudí si našlo cestu a podporili chalanov. Je to pre nás veľmi podstatné, aby sme takto cítili fanúšikov, pretože v kvalifikácii ich budeme potrebovať,“ dodal progresívny kouč.

Každý gól v reprezentácii je špeciálny

Guľov návrat na Považie mal prívlastok víťazný vďaka netradičnému strelcovi – Matejovi Oravcovi. Dvadsaťročný defenzívny univerzál dostáva v národnom tíme tejto vekovej kategórie dôveru na pozícii stopéra, ale ani to mu nezabránilo v skórovaní. V 88. minúte duelu proti Grécku zostal nepokrytý na vzdialenejšej žrdi po štandardnej situácii a rozhodol o triumfe Slovenska.

„Každý gól v reprezentácii je špeciálny a o to viac ma teší, že bol víťazný. Najpodstatnejšie je však to, že sme dokázali zdolať súpera,“ povedal Oravec.

Talentovaný mladík dal o sebe vedieť už počas úspešného ťaženia Spartaka Trnava v Európskej lige, keď presným zásahom rozhodol o víťazstve „andelov“ v zápase skupinovej fázy proti Anderlechtu Brusel (1:0). Momentálne je už hráčom konkurenčnej Podbrezovej, ale jeho pozícia reprezentačného lídra sa nezmenila.

V útoku je naša sila

Oravec na žilinskom trávniku potvrdil svoje kvality konštruktívnou rozohrávkou aj dobrou loptovou technikou. S troma inkasovanými gólmi však nemohol byť spokojný.

„Myslím si, že počas celého zápasu sme boli lepším tímom. Ak by sme pridali ešte nejaký gól, mohlo sa to vyvíjať inak. Určite by sme sa potom upokojili, ale podstatné je, že sme aj tak dokázali zvíťaziť. Snažíme sa hrať ofenzívny futbal. Vieme, že v útoku je naša sila a na tom si zakladáme. Chceme dávať góly a vidíte, strelili sme ich štyri, takže s týmto panuje spokojnosť. Inkasovaných gólov ale mohlo byť menej,“ priznal na záver hráč, ktorý v aktuálnej sezóne absolvoval už tri desiatky štartov.