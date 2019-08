Nadal sfúkol Medvedeva a pribalil mu „kanára“, turnaj v Montreale vyhral po piaty raz

Finále turnaja mužskej tenisovej série ATP Masters 1000 v kanadskom Montreale sa zmenilo na jednoznačnú záležitosť favorita. Španiel Rafael Nadal sfúkol Rusa Daniila Medvedeva za 70 minút 6:3, 6:0 a opäť vylepšil svoje skvelé kariérne štatistiky.

Zápas dohral v exhibičnom štýle

V 51. finále série ATP Masters 1000 dosiahol 35. víťazstvo a celkovo vybojoval 83. titul na hlavnom profiokruhu, po Ríme a Roland Garros tretí v tomto roku. V silnom vetre Nadal volil správnu dĺžku úderov, dobre returnoval a keď súper prišiel k sieti, nemal problém ho obhodiť. Zápas dohral v takmer exhibičnom štýle.

„Darilo sa mi meniť rytmus hry počas výmeny, dobre mi fungovali slajzované údery. Odohral som niekoľko veľmi dobrých výmen a celkovo hral veľmi rozumne,“ pochválil sa Nadal za výkon vo finále, cituje ho oficiálny portál ATP Tour.

Hneď na začiatku zápasu 33-ročný Španiel čelil brejkbalu pri svojom podaní, ale ďalšie takéto možnosti už jeho súper nemal. Po nebojácnom úvode o desať rokov mladší Rus postupom času strácal herný koncept, akoby nevedel, čo má hrať proti energickému ľavákovi a zároveň svetovej tenisovej dvojke.

Rusa nepodržal ani obávaný servis

Pritom v Montreale predtým bez straty setu vyprevadil z kurtu Čiľana Christiana Garína, Brita Kyla Edmunda, Rakúšana Dominica Thiema či krajana Karena Chačanova.

„Bolo veľmi dôležité vstúpiť do zápasu v dobrej pohode. On hral v úvode veľmi dobre, boli tam dlhé výmeny. Zatiaľ čo súper odohral už viac zápasov na tvrdom povrchu, u mňa to bolo iné. Hral som len tri zápasy pred týmto finále,“ upozornil Nadal, ktorý do finále postúpil bez boja po odstúpení Gaela Monfilsa pre zranenie.

Medvedeva nepodržal ani jeho obávaný servis. Len málokedy sa stalo, že Nadal na returne neodhadol smer loptičky, vystrelenej z jeho rakety po podaní. Ruský tenista urobil až päť dvojchýb, prvú v kritickom momente za stavu 1:2 v prvom sete pri brejkbale súpera.

„Snažil som sa nedať mu veľa času na údery a dostávať ho pod tlak. Fungovalo to na začiatku, potom som kompletne stratil zápasový rytmus. Hru kontroloval iba môj súper,“ uznal Medvedev. Na otázku, či sa nezľakol súpera zvučného mena, Medvedev odpovedal záporne.

Celú kariéru má pred sebou

„Ani nie. Vedel som približne, o čom to bude. Predtým som sa postavil dvakrát proti Federerovi a dokonca štyri razy proti Djokovičovi. Problém bol v tom, že Nadal hral úžasne a ja som nepredvádzal svoj najlepší tenis.“

„Máš teraz najlepší renking a môžeš bojovať o víťazstvá na najväčších turnajoch. Celú kariéru máš ešte len pred sebou,“ snažil sa Nadal vylepšiť náladu Medvedeva po tvrdej lekcii v Montreale.

Antukový kráľ z Malorky nikdy nebol úplne dominantný hráč na tvrdých povrchoch, ale v Kanade mu to na „harde“ sype ako málokde inde. Prestížny turnaj Canadian Open, ktorého dejisko pravidelne rotuje medzi Montrealom a Torontom, vyhral po piaty raz a vo finálových zápasoch stratil jediný set. Bolo to ešte v roku 2005 a vzal mu ho skvelý Američan Andre Agassi /6:3, 4:6, 6:2/.

Počúval starších ľudí

V ďalších víťazných edíciách sa pred Nadalom vo finále museli skloniť Nemec Nicolas Kiefer (2008), Kanaďan Milos Raonic (2013) a vlani Grék Stefanos Tsitsipas.

Neuveriteľne vyznieva aj štatistika, že Nadal obhájil titul na turnaji hranom na tvrdom povrchu vôbec po prvý raz v kariére. A aký má recept nielen na víťazstvo na turnaji, ktorý prvýkrát ovládol už pred 14 rokmi?

„Vždy som mal okolo seba dobrých ľudí a veľkých profesionálov, ktorí mi vo všetkých ohľadoch pomáhali. Bol som aj dosť pokorný a rozumný, aby som po celý čas počúval ľudí, ktorí sú starší ako ja a vedia toho viac o živote aj tenise.“