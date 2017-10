Nadalovi je do plaču z toho, čo sa deje v Katalánsku

PEKING 2. októbra (WebNoviny.sk) – Tenista Rafael Nadal ostro odsudzuje drsný zásah policajných zložiek proti voličom v Barcelone v súvislosti s konaním referenda o prípadnom odtrhnutí Katalánska od Španielska. V Barcelone bolo v nedeľu pri pouličných nepokojoch zranených vyše 800 ľudí, medzi nimi aj niekoľko desiatok policajtov.

Referendum, ktoré centrálna španielska vláda v Madride vyhlásila ako neplatné, malo úspech. Vyše 90% voličov z tých, ktorí sa na ňom zúčastnili, vyjadrilo súhlas s nezávislosťou Katalánska.

Ostré odsúdenie

„Je mi do plaču, keď sa pozerám na krajinu, kde sa snažíme byť dobrým príkladom pre svet, ako sa tam mení situácia. Moje srdce sa topí v žiali,“ uviedol Rafael Nadal vo svojom odkaze z turnaja v Pekingu, cituje ho aj portál tennis-arena.cz.

Policajný zásah spôsobil v uliciach Barcelony vlnu nepokojov, ktoré takmer hraničili so spustením občianskej vojny. Nadala to mrzí o to viac, že na podujatí ATP World Tour 500 Open Banc Sabadell v Barcelone tento rok triumfoval už po desiaty raz.

„Ku Katalánsku mám vrelý vzťah. Prežil som tam niekoľko zásadných okamihov kariéry. Prekvapuje ma takáto radikalizácia spoločnosti. Našli sa ľudia, ktorí zámerne manipulovali s informáciami s cieľom vyvolať chaos medzi ľuďmi. Toto by sa nemalo stávať,“ vyhlásil Nadal s poukázaním na to, že na twitteri sa objavili fotografie či texty, ktoré nemali so súčasným referendom nič spoločné.

Nelegálne hlasovanie

Podľa španielskeho predsedu vlády Mariana Rajoya boli obyvatelia Katalánska oklamaní, keďže sa zúčastnili na „nelegálnom hlasovaní“. Rajoy sa však dostal do paľby kritiky najmä za neprimeraný zásah voči voličom. Podľa katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta sa pri účasti 42,3% až 2,26 mil. voličov vyjadrilo jasne za samostatnosť, čo nie je zanedbateľné číslo.

„Jediná šanca, ako sa dostať z tohto marazmu, je dialóg. Aj keď to teraz vyzerá nereálne, je to spôsob ako celú situáciu upokojiť a dopracovať sa k spoločnej dohode,“ dodal víťaz nedávneho US Open Rafael Nadal.