Od referenda o nezávislosti Katalánska od Španielska odrádza aj tenisová jednotka Rafael Nadal

MADRID/PRAHA 21. septembra (WebNoviny.sk) – K výzvam na zrušenie referenda o nezávislosti Katalánska, ktoré sa má konať 1. októbra, sa vo štvrtok pripojili aj dve z troch najsilnejších španielskych opozičných strán, a za zotrvanie Katalánska v rámci Španielska sa vyslovila dokonca aj svetová tenisové jednotka Rafael Nadal.

Španielsky minister hospodárstva zas ponúkol Kataláncom väčší prídel peňazí z celoštátneho rozpočtu, ak od plánov na konanie referenda upustia.

Nadal si nevie predstaviť Španielsko bez Katalánska

Predstavitelia dvoch z troch najsilnejších opozičných strán v španielskom parlamente, Španielskej socialistickej robotníckej strany aj liberálneho zoskupenia Ciudadanos (Občania), vo štvrtok vyzvali katalánskeho regionálneho prezidenta Carlesa Puigdemonta, aby referendum ešte na poslednú chvíľu zrušil.

Minister hospodárstva Luis de Guindos zas ponúkol Kataláncom otvorenie rokovaní o prerozdeľovaní štátnych financií do regiónov, ktorých výsledkom by mohol byť väčší podiel štátnych peňazí pre Katalánsko. Podmienkou však je zrušenie referenda. „Ak sa vzdajú plánov na nezávislosť, môžeme rokovať,“ povedal de Guindos v rozhovore pre štvrtkové vydanie britského denníka Financial Times.

K výzvam za zrušenie referenda a za zotrvanie Katalánska v Španielsku sa na tlačovej konferencii v Prahe pripojila aj svetová tenisová jednotka Rafael Nadal. „Neviem si predstaviť Španielsko bez Katalánska a Katalánsko bez Španielska. Nechcem, aby sa to stalo. Práve to sa ale deje,“ vyhlásil Nadal.

Totalitné praktiky vlády

Španielska polícia v stredu pozatýkala najmenej 12 predstaviteľov katalánskeho regiónu, pričom podľa miestnych médií to boli práve ľudia zodpovední za organizáciu referenda. Španielske ministerstvo vnútra okrem toho oznámilo, že policajtom sa podarilo zhabať takmer desať miliónov hlasovacích lístkov, ktoré katalánska regionálna vláda plánovala použiť pri referende.

Okrem hlasovacích lístkov polícia zhabala pri zásahu v sklade neďaleko Barcelony aj informačné cedule s nápismi, ktoré chceli organizátori referenda vyvešať na volebné miestnosti, ako aj materiály pre volebné komisie. Starostom, ktorí poskytnú vo svojich obciach budovy pre konanie referenda, hrozí vláda zatýkaním a trestným stíhaním a niektorých z nich už začala vyšetrovať a vypočúvať polícia. Napriek tomu veľká väčšina katalánskych starostov trvá na tom, že miesta na konanie referenda poskytne.

Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont, ktorý stále trvá na tom, že referendum sa uskutoční, v stredu vyhlásil, že španielska vláda sa v snahe znemožniť konanie referenda uchyľuje k „totalitným praktikám„.