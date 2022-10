Aerolínie Smartwings viac ako zdvojnásobili počet cestujúcich, za deväť mesiacov ich prepravili 4,6 milióna

Česká letecká spoločnosť Smartwings za deväť mesiacov tohto roka prepravila na svojich letoch takmer 4,6 milióna cestujúcich. Ich počet medziročne zvýšila o 2,5 milióna, teda o 120 %.

Najrušnejším letným mesiacom bol júl

V tomto období vypravila cez 29-tisíc letov, čo bolo viac o 92 %, pričom ich prevádzkovala nielen z Česka, ale aj z ôsmich zahraničných základní v siedmich krajinách, vrátane Slovenska.

Ako v stredu informoval dopravca, najviac pasažierov s ním letelo od januára do septembra z a do Česka, bolo ich vyše 2,7 milióna, teda o 109,4 % viac. V letnej sezóne spoločnosť prevádzkovala spojenia z piatich českých letísk – Praha, Brno, Ostrava, Pardubice a Karlove Vary – do 70 destinácií.

„Počas najvyťaženejších letných mesiacov jún až august využili služby Smartwings takmer 3 milióny cestujúcich (rast o 100,6 %) a spoločnosť dosiahla 97 % predcovidovej úrovne z roku 2019,“ priblížila hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková.

Najrušnejším letným mesiacom bol júl, kedy aerolínie prepravili cez 1,1 milióna osôb na 6,5-tisíca letoch, hranicu 1 milióna pasažierov prekonali aj v auguste.

Obsadenosť lietadiel na pravidelných linkách dosiahla v hlavných letných mesiacoch 95 %. Spoločnosť v septembri prepravila 750-tisíc cestujúcich, medziročne viac o 76 %. „Napriek extrémne vysokému záujmu v letnej sezóne spoločnosť nebola nútená rušiť žiadne lety,“ uviedla Dufková.

Pravidelné charterové lety

V zimnom letovom poriadku, od konca októbra tohto roka do konca marca 2023, počíta Smartwings s pravidelnými a charterovými letmi z Prahy, Bratislavy, Varšavy, Katovíc, Budapešti, Paríža a Kanárskych ostrovov. Zo slovenskej metropoly bude lietať do Spojených arabských emirátov, Ománu, na Kapverdy, Zanzibar či do Egypta.

Smartwings je najväčšia česká letecká spoločnosť patriaca do koncernu Smartwings Group. Prevádzkuje pravidelné linky, charterové a privátne lety business jet, zabezpečuje tiež špeciálne lety pre medzinárodné firmy, svetové humanitárne a športové organizácie.

Flotila spoločnosti má 42 lietadiel. Členmi Smartwings Group sú Smartwings, a. s., Smartwings Poland, Sp. z.o.o., Smartwings Slovakia, s.r.o., Smartwings Hungary, Kft.