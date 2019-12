Ak by sa zrušila zmluva o výbere mýta, Slovensku by hrozila finančná strata a súdne spory

Zrušenie zmluvy o prevádzke systému elektronického výberu mýta s jeho prevádzkovateľom, spoločnosťou SkyToll, a. s., by podľa právnej analýzy znamenalo vysoké finančné straty pre štát. Ako pre agentúru SITA uviedla v utorok hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Karolína Ducká, naviac by hrozili prehraté súdne spory a Slovensko by prišlo o mýtny systém.

Zmluva nevýhodná pre štát

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) dal hneď po svojom nástupe do funkcie v roku 2016 preveriť možnosti zrušenia zmluvy so SkyToll-om, ktorá je aj podľa neho pre štát nevýhodná.

O neodkladnú nápravu v systéme elektronického výberu mýta nedávno požiadala ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka Únia autodopravcov Slovenska (UNAS).

„Keďže zmluva so spoločnosťou SkyToll skončí v roku 2022, Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) už pripravuje od marca 2019 nové súťažné podklady, úzko pri tom spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a podklady skontroluje aj Útvar hodnoty za peniaze tak, aby bol nový systém spoplatnenia výhodnejší pre štát,“ poznamenala Ducká.

Nová súťaž už pred voľbami

Príprava je podľa rezortnej hovorkyne vo fáze pred trhovými konzultáciami a ak všetko pôjde dobre, nová súťaž na mýtny systém bude vyhlásená ešte pred parlamentnými voľbami vo februári 2020.

Ak by sa tender dovtedy nezačal, nástupca ministra dopravy bude mať kvalitne pripravené podklady na vyhlásenie transparentnej súťaže.

„Kým budeme mať novú, výhodnejšiu zmluvu s prevádzkovateľom mýtneho systému, NDS intenzívne rokuje so spoločnosťou SkyToll o navýšení percenta zo zisku z mýta na údržbu ciest. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je na strane autodopravcov a robí všetko, čo mu umožňuje aktuálna zmluva na udržanie systému za čo najprijateľnejších podmienok pre štát,“ dodala pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.