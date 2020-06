Ak sa kvalita železničnej dopravy zvýši, tak liberalizácia dopravy má podľa ministra Doležala význam

Liberalizácia železničnej osobnej dopravy má podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (Sme rodina) zmysel iba pri zachovaní či zvýšení jej kvality. Rezortný šéf o tom informoval v stredu pred rokovaním vlády v súvislosti s vyhlásením opakovanej verejnej súťaže na výber vlakového osobného dopravcu na regionálnej trati Žilina – Rajec.

„Ideálne by sme mali vysúťažiť lepšie cenové podmienky. My sme nastavili podmienky férovejšie, lehoty na predkladanie ponúk, vzhľadom na to, že ide o železničnú prepravu, sme primerane predĺžili,“ povedal Doležal.

„Podmienky sú nastavené tak, aby vznikla férová súťaž,“ uviedol minister dopravy. Rezort plánuje pripraviť opakovanú súťaž na železničného osobného dopravcu aj na trati medzi Bratislavou a Komárnom a tiež tender na prevádzkovateľa vlakov na trati Košice – Moldava nad Bodvou.

Upravili súťažné podmienky

O opätovnom začatí procesu liberalizácie železničnej osobnej dopravy informovalo ministerstvo dopravy v utorok, keď zverejnilo opakovanú súťaž na prevádzku vlakov na regionálnej trati Žilina – Rajec v dĺžke 21 kilometrov.

Rezort zároveň upravil súťažnú dokumentáciu tak, aby bola prístupnejšia širšiemu okruhu uchádzačov. Víťaz súťaže bude podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať prevádzku vlakov na uvedenej trati nasledujúcich desať rokov, predbežne od 1. januára 2022.

„Ponúkame férovú a transparentnú súťaž, pretože je naším zámerom, aby sa zapojilo čo najviac dopravcov. Iba tak vieme získať v konkurenčnom boji čo najlepšiu cenu a hlavne kvalitné cestovanie pre ľudí,“ povedal Doležal. Dopravcovia môžu požiadať o účasť v tendri do 13. júla. V súčasnosti na trase jazdia vlaky národného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK).

Víťazný dopravca získa časovú rezervu

Opätovné oznámenie o zámere začať tender na dopravcu pre trať Žilina – Rajec zverejnil rezort dopravy v januári 2020 v súlade s pravidlami Európskej komisie a v utorok oznam zverejnil na svojom portáli.

Oproti pôvodnej súťaži ministerstvo dopravy upravilo súťažné podmienky. Rozširuje počet hodnotiacich kritérií, pričom sa výrazne predlžuje časová lehota pre uchádzačov na predloženie už konkrétnej ponuky, a to na 63 dní.

Víťazný dopravca bude mať rovnako viac času na prípravu pred reálnym spustením prevádzky vlakov. Po ňom zároveň získa časovú rezervu dva roky na to, aby zmodernizoval svoj vozidlový park v súlade s požadovanými podmienkami verejnej súťaže.

„Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomická výhodnosť v závislosti od požadovanej výšky úhrady za 1 vlkm (vlakový kilometer) v rámci definovaných súborov dopravných výkonov a príslušnej výšky úhrady za železničnú dopravnú cestu. Celkové bodové hodnotenie vznikne súčtom výšok úhrad predložených v ponuke vynásobených hodnotou váhy príslušného kritériá,“ vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže.

Výška úhrady za vlakový kilometer

Odhadovaná hodnota 7,87 eura za vlkm zodpovedá rozsahu dopravného výkonu na úrovni východiskového kalendárneho roka vrátane úhrady za železničnú dopravnú cestu.

Najvyššiu váhu medzi dvanástimi kritériami má výška úhrady za 1 vlkm pre východiskový dopravný výkon, a to 40 bodov. Výška úhrady za 1 vlkm pre východiskový dopravný výkon s rozšírenou kapacitou má váhu 16 bodov a výška úhrady za 1 vlkm pre rozšírený dopravný výkon desať bodov.

Na výšku úhrad za železničnú dopravnú cestu v prepočte na 1 vlkm pre východiskový dopravný výkon, resp. pre výkon s rozšírenou kapacitou pripadá po šesť bodov.

Ostatných sedem kritérií má po dva a štyri body. Rezort dopravy vyzve predložiť ponuku len záujemcov, ktorí požiadali o účasť v súťaži a preukážu splnenie podmienok účasti.