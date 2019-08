Auto strhlo na priecestí trakčné vedenie, dopravu na úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom prerušili

Železničnú dopravu v traťovom úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom v piatok popoludní prerušili pre vážne poškodenie železničnej infraštruktúry.

Spôsobilo ho cestné motorové vozidlo, ktoré o 14:35 na železničnom priecestí v Šali v smere do obce Diakovce strhlo trakčné vedenie. Informovali o tom Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v tlačovej správe.

Nasadili všetkých

„ŽSR okamžite nasadili všetkých svojich zamestnancov na zistenie rozsahu poškodenia a následného odstránenia. Predpoklad doby odstránenia ešte nie je známy,“ uviedol riaditeľ Odboru komunikácie a marketingu ŽSR František Kvarda.

Pre poškodenie trolejového vedenia na uvedenom úseku môžu vlaky meškať sto až tristo minút. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na Twitteri zároveň oznámila, že cestujúcim na trati Bratislava Hl. st. – Nové Zámky – Štúrovo odporúča použiť inú alternatívnu dopravu.

Vlak EuroCity (EC) 274 (Budapešť Nyugati pu. 13:40 – Praha Hl. n. 20:07) je vedený odklonom cez stanice Šurany, Nitra a Leopoldov, predpokladané meškanie je 150 minút.

Vlak EC 279 (Praha Hl. n. 11:50 – Budapešť Nyugati pu. 18:20) EC 272 (Budapešť-Nyugati pu. 15:40 – Praha Hl. n. 22:09) z dôvodu spomínaného prerušenia železničnej dopravy ide odklonom z Bratislavy Hl. st. cez Rajku.

Niektoré úseky odriekli

Vlak Os 4621 z Bratislavy Hl. st. (odchod 14:09) do Nových Zámkov (príchod 15:38) pre prerušenie dopravy meškal zo stanice Trnovec nad Váhom 98 minút.

Vlak REX 1873 z Bratislavy Hl. st. (15:33) do Šale (16:22) odriekli v úseku Senec – Šaľa a vlak REX 1868 zo Šale (16:41) do Kútov (18:27) odriekli v úseku Šaľa – Senec. Vlak Os 4622 Nové Zámky (15:23) – Bratislava Hl. st. (16:53) meškal zo stanice Galanta 86 minút.

Vlak EC 270 Budapešť-Nyugati pu. (17:40) – Praha Hl. n. (00:11) by mal byť vypravený z Bratislavy Hl. st. včas. Na celom úseku odriekli aj osobné vlaky z Bratislavy (16:09) do Nových Zámkov (17:38) a z Nových Zámkov (17:23) do Bratislavy (18:53).