Budúca najdlhšia domáca estakáda sa začína rozrastať, stavajú ju na úseku R2 Kriváň - Mýtna

Na stavbe vyše štvorkilometrovej estakády v rámci budúceho úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna v dĺžke 9 kilometrov vysunuli zatiaľ tri z desiatich segmentov. Po dokončení to bude najdlhší most na Slovensku, s jeho výstavbou na rozostavanom úseku začali v lete.

Ako v pondelok informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS), na výsuv prvého a časti druhého segmentu využili špeciálnu techniku, pri ďalších segmentoch nosnej konštrukcie už využívajú tradičný postup.

„Nadvihneme nosnú konštrukciu, vysunieme lisy o zhruba 25 centimetrov, uložíme nosnú konštrukciu na úložný blok a stiahneme lisy,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Dominanta úseku R2

Pri obidvoch typoch vysúvania sa zabetónovaná nosná konštrukcia vo výrobni posúva na špeciálnych klzných plochách a na pilieroch na výsuvných ložiskách s teflónovou platňou.

„To sa opakuje, až kým sa celý segment nedostane do požadovanej polohy. Potom sa debnenie výrobne pomocou hydraulických lisov výškovo nastaví na realizáciu ďalšieho segmentu,“ priblížila Žgravčáková s tým, že časti mosta sa po vysunutí zabetónujú.

Realizácia jedného segmentu – armovanie, betónovanie a predopnutie – trvá približne jeden mesiac. Estakáda dominuje úseku R2, je situovaná vo výške 15 až 45 metrov a vedie ponad cestu prvej triedy I/16.

Hotová by mala byť na jar 2024

Výstavba úseku R2 Kriváň – Mýtna je už v druhej polovici, trvá od marca 2020 a dokončiť by ju mali na jar 2024. Zhotoviteľom stavby je združenie stavebných spoločností Doprastav, a. s., Strabag, s.r.o., Eurovia SK, a.s. a Eurovia CS, a.s. Zmluvná cena stavebných prác je vyše 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, financovanie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.

„Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom do užívania predpokladáme už tento rok,“ podotkla Žgravčáková. Trasa R2 vedie v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského rudohoria, Poľany a Javoria.

„Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy,“ dodala hovorkyňa NDS.