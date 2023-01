České aerolínie Smartwings zdvojnásobili počet cestujúcich, priblížili sa číslam spred pandémie koronavírusu

Česká letecká spoločnosť Smartwings vlani prepravila na pravidelných linkách a charterových letoch 5,2 milióna cestujúcich. V porovnaní s 2,5 milióna pasažiermi v roku 2021 je to viac ako dvojnásobok.

Úroveň ako pred pandémiou

Dopravca dosiahol v minulom roku 92,4 % úrovne pred pandémiou koronavírusu v roku 2019, kedy prepravil takmer 5,6 milióna cestujúcich. Lety prevádzkoval z Českej republiky a zo svojich zahraničných základní v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, vo Francúzsku a na Kanárských ostrovoch.

Ako spoločnosť v utorok informovala, ďalších 849-tisíc cestujúcich v uplynulom roku prepravila na palubách svojich lietadiel na letoch pre iných dopravcov.

Najviac cestujúcich v minulom roku, 3,1 milióna, využilo lety Smartwings z a do Česka. Medziročne to bolo viac o 100 %. Spoločnosť prevádzkovala letecké spojenia z piatich českých letísk v Prahe, Brne, Ostrave, Pardubiciach a Karlovych Varoch do 70 destinácií.

„Zo zahraničných dcérskych spoločností Smartwings zaznamenali najväčší nárast na Slovensku, kde prepravili 293-tisíc cestujúcich, medziročne o 208 % viac,“ uviedla hovorkyňa Smartwings Group Vladimíra Dufková. V Poľsku letelo so Smartwings 785-tisíc cestujúcich, čo bolo viac o 65,2 %, v Maďarsku 155-tisíc pri raste o 146 %.

Desaťtisíce letov

Aerolínie Smartwings v roku 2022 uskutočnili 33 361 letov, pričom ich lietadla pristávali na 213 letiskách po celom svete. Priemerná obsadenosť letov dosiahla 86 %, najrušnejšími mesiacmi boli júl a august, spoločnosť v oboch prepravila cez milión cestujúcich.

„Okrem pravidelných a charterových letov Smartwings zabezpečovali tiež veľké množstvo špeciálnych letov pre medzinárodné firmy, športové či humanitárne organizácie,“ podotkla Dufková. Letecká spoločnosť vlani ako prvá na svete pristála s lietadlom Boeing 737 MAX v Antarktíde, keď za Južný polárny kruh vykonala štyri lety.