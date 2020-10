Cestovanie vlakom po Slovensku sa skomplikuje, výluky sa dotknú až deviatich tratí

Počas tretieho októbrového týždňa čakajú cestujúcich výluky na deviatich železničných tratiach. V tlačovej správe o tom informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Železnice hlásia viaceré výluky

Na trati Veľké Uherce – Veľké Bielice bude výluka od 11. októbra od 7:10 do 14. októbra do 12:45. Vlaky nebudú premávať ani na trati Poprad-Tatry – Veľký Slavkov – Pod Lesom – Starý Smokovec od 12. októbra od 8:25 do 16. októbra do 14:25. Na trati Bardejov – Raslavice bude výluka od 12. do 16. októbra denne od 07:20 do 14:20.

V Malackách budú 12. októbra od 10:00 do 13.50 na priecestnej signalizácii SP1977 montovať jednosmerné vodiče, z tohto dôvodu bude signalizácia počas celej doby montáže vypnutá, na bezpečnosť premávky bude dohliadať strážnik.

Na úseku Čečejovce – Moldava nad Bodvou bude 13. októbra výluka od 07:25 do 12:10.

Na dvoch tratiach bude výluka dlhodobo

V Zohore budú 13. a 14. októbra od 10:30 do 14.30 montovať jednosmerné vodiče na priecestnej signalizácii SP2032 a SP 2057. Z tohto dôvodu bude signalizácia počas celej doby montáže vypnutá, na bezpečnosť premávky bude dohliadať strážnik.

Na trati Kittsee – Bratislava-Petržalka bude výluka 17. októbra 2020 od 07:00 do 17: 00.

Z dôvodu rekonštrukcie trate stále trvá výluka na úseku Handlová – Chrenovec. Rekonštrukcia je naplánovaná na 1. až 30. októbra 2020. Dlhodobo platí aj výluka na trati Štrbské Pleso – Štrba, ktorá trvá od 6. júla a potrvá do 31. januára 2021.