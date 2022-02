Cestujúci na východe Slovenska si vďaka novinke na webe ZSSK môžu uľahčiť prestupovanie z vlakov na autobusy

Cestujúci, ktorí využívajú prestupy medzi vlakmi a autobusmi v spojoch na východe Slovenska, si môžu jednoduchšie a rýchlejšie naplánovať svoju cestu.

Vyhľadávač vlakových spojení Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na webovej stránke www.zssk.sk najnovšie zobrazuje už aj prestupné väzby na prímestskú autobusovú dopravu v Košickom (KSK) a Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).

Vhodné spojenie si nájdu rýchlo

Cestujúcemu sa tak pri vyhľadávaní železničného spojenia automaticky zobrazí možnosť prestupu na prímestský autobus. O novinke informovali obe krajské samosprávy.

Novinku pripravil organizátor integrovanej dopravy na východnom Slovensku IDS Východ, s.r.o. v spolupráci so ZSSK.

Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, zobrazenie nadväzných autobusových spojov vo vyhľadávači dopravcu súvisí s postupnou integráciou železničnej dopravy do systému IDS Východ.

„V minulosti si cestujúci musel osobitne vyhľadávať vlakový spoj a nadväzné autobusové spojenie, čo bolo zložité a zabralo to aj viac času. Vďaka zobrazeniu prestupov na autobusy si cestujúci jednoducho a rýchlo nájde vhodné spojenie,“ uviedol Trnka s tým, že ide o ďalší krok smerom k zjednodušeniu cestovania verejnou dopravou na východe Slovenska.

Pripravujú projekt dispečerského systému

V praxi to funguje tak, že pri vyhľadanom vlakovom spojení sa zobrazí položka ´vlak-bus´ a po jej rozkliknutí sa zobrazia smery, na ktoré je od konkrétneho vlaku zabezpečené nadväzné autobusové spojenie.

Funkcia je dostupná pre osobné vlaky a regionálne expresy na všetkých tratiach východného Slovenska.

„Verím, že aj takéto malé kroky môžu východniarov motivovať, aby si vybrali ekologický a moderný spôsob dopravy pri cestovaní do práce, do školy, k lekárovi či za kultúrou. Prostredníctvom spolupráce so ZSSK sa snažíme zvýšiť atraktivitu cestovania verejnou dopravou a znížiť negatívne vplyvy, ktoré spôsobuje individuálna automobilová doprava,“ dodal predseda PSK Milan Majerský.

V rámci projektu IDS Východ sa v súčasnosti pripravuje projekt dispečerského a informačného systému v regionálnej verejnej doprave, ktorý po plnom uvedení do praxe bude v priebehu nasledujúcich rokov zabezpečovať okamžitú informovanosť o mimoriadnych udalostiach v doprave a garantovať prestupné väzby medzi dvojicami spojov, a to aj v prípade ich meškania.