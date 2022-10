Cyklistov na severe Slovenska potešia nové trasy, jedna by mala ísť zo Slovenskej Vsi a druhá z Podolínca

Pod Tatrami pribudnú ďalšie kilometre pre cyklistov. Obec Slovenská Ves (okr. Kežmarok) plánuje výstavbu cyklochodníka s dĺžkou takmer 1,5 kilometra. Napojí sa na súčasnú trasu vybudovanú v rámci katastrálneho územia Spišskej Belej.

Samospráva zatiaľ hľadá dodávateľa stavebných prác, pričom predpokladaná hodnota zákazky je takmer pol milióna eur bez DPH. Projekt bude financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu a vlastných finančných prostriedkov.

Cyklochodník a lávka

Podľa Sprievodnej a technickej správy k projektovej dokumentácii bude stavba pozostávať z dvoch objektov, a to cyklochodníka a premostenia, teda lávky cez potok Biela.

„Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná s cyklistickým pruhom šírky 1,5 metra. Celková šírka cyklochodníka je tri metre,“ uvádza sa ďalej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Práce by mali trvať pol roka.

V pláne je aj ďalšia cyklotrasa

S novou trasou sa počítalo už dlhšie. Nadviaže na cyklochodník zo Spišskej Belej, ktorý bol v dĺžke 1,56 kilometra vybudovaný pred dvoma rokmi a končí sa pri potoku. Spojí ich spomínané premostenie. Súčasná cyklotrasa je napojená aj na ďalšiu, spájajúcu Spišskú Belú a Tatranskú Kotlinu.

V pláne je aj realizácia projektu dvojkilometrovej cyklotrasy z Podolínca do Vyšných Ružbách (okr. Stará Ľubovňa). O niekoľko rokov by sa tak cyklisti mohli dostať zo Starej Ľubovne cez uvedené úseky do Spišskej Belej a následne do Kežmarku a Popradu.