Diaľničiari očakávajú pokles výnosov z predaja diaľničných známok, nový systém má prispieť k výrazným úsporám

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) očakáva za rok 2020 výnosy z mýta a predaja diaľničných známok vo výške 271 miliónov eur, čo predstavuje 9-percentný medziročný pokles.

Ako uviedla pre agentúru SITA Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS, diaľničiari v tomto roku zaznamenali niekoľko významných krokov vrátane vyhlásenia súťaže na zhotoviteľa Zeleného mosta vo Svrčinovci, stavebnú realizáciu diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto – privádzač, no najmä odbornou aj laickou verejnosťou očakávaný tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory (EMS).

Výrazná úspora nákladov

Nový systém elektronického výberu mýta bude vlastniť aj prevádzkovať štát vo vlastnej réžii prostredníctvom NDS. Okrem výraznej úspory nákladov prinesie nový mýtny systém podľa NDS aj kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom.

Obstarávať ho bude NDS prostredníctvom troch samostatných tendrov. Súťaž na EMS budú v budúcom roku nasledovať ďalšie dve obstarávania, a to na palubné jednotky a zákaznícke služby a kontrolu výberu mýta.

Vo finálnej fáze je verejné obstarávanie úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové a rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany II. etapa. Pri R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je NDS tesne pred podpisom zmluvy s víťazným konzorciom.

Stavba pokračuje aj v zložitej situácii

„K významným míľnikom patrí februárový podpis zmluvy na výstavbu úseku R2 Kriváň – Mýtna. Víťaz vzišiel z prvej verejnej súťaže, ktorá sa hodnotila multikriteriálne. V máji 2020 sme začali s razením vyše jeden kilometer dlhého tunela Bikoš, ktorý je súčasťou stavby severného obchvatu Prešova,“ dodala Eva Žgravčáková.

Diaľničiari by chceli potešiť motoristickú verejnosť hlavne dokončenými novými úsekmi diaľnic. Už 21. decembra odovzdali do užívania úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Ďalším bude úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorý spolu s privádzačom plánujú uviesť do prevádzky vo veľmi krátkom čase po vianočných sviatkoch. „Sme veľmi hrdí na to, že napriek zložitej pandemickej situácii na žiadnom diaľničnom úseku vo výstavbe nemusela byť preušená stavebná činnosť a všetky práce pokračujú,“ podotkla Eva Žgravčáková.