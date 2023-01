Diaľničiari v mýtnom tendri potvrdili za víťaza CzechToll, ponúkol najlepší pomer ceny a kvality za celý predmet zákazky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) opätovne vyhodnotila ponuky vo viac ako dva roky trvajúcom tendri na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory.

Za úspešného uchádzača znovu určila českú spoločnosť CzechToll, s.r.o., Praha s navrhnutou cenou 13,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), podľa diaľničiarov ponúkla najlepší pomer ceny a kvality za celý predmet zákazky, čo bolo kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Mýtny tender

Subdodávateľom CzechTollu je spoločnosť SkyToll, a. s., ktorá vyberá mýto na Slovensku. NDS informovala o výsledku vyhodnotenia ponúk vo Vestníku verejného obstarávania, ich opakované posúdenie jej nariadil vlani v lete Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ponuky vyhodnocovala prvý raz ešte v máji 2022, teda pred ôsmimi mesiacmi.

Na druhom mieste v mýtnom tendri aj po novom vyhodnotení zostáva medzinárodná skupina dodávateľov Vendeka Group v zložení Optokon, a. s., Jihlava (Česko), Vendeka Information Technologies Trade Co., Ltd. (Phils.) Inc, San Juan (Filipíny) a Vendeka Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Sirketi, Cankaya/Ankara (Turecko) s cenou 15,8 milióna eur.

Tretia v poradí slovenská firma Data System Soft 2, spol. s r.o., Bratislava navrhla cenu zhruba 38,4 milióna eur bez DPH. Po novom vyhodnotení ponúk na základe dvoch kritérií získal CzechToll plný počet sto bodov, uchádzači na druhom a treťom mieste 94,61 a 52,38 bodu.

Celková cena za dodanie zákazky mala pri hodnotení váhu 65 percent a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 percent.

Splnenie podmienok

CzechToll podľa NDS splnil požadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Ekonomické postavenie preukázal aj prehľadom o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky presiahol 557 miliónov eur.

Technickú alebo odbornú spôsobilosť splnil referenciou s využitím odborných kapacít inej firmy, pričom obsahovala všetky požadované parametre.

„Uchádzač zároveň predložil zmluvu o poskytnutí zdrojov technického plnenia, z ktorej vyplýva záväzok SkyToll, že poskytne svoje kapacity počas celého zmluvného vzťahu,“ uviedla NDS.

CzechToll tiež predložil referenciu na aplikáciu a prevádzku algoritmov spracovania dát o polohe vozidla zaznamenaných palubnou jednotkou na princípe satelitného určovania polohy do formy ocenených mýtnych transakcií, zviazaných s prejazdnením diskrétnych mýtnych úsekov.

„Referencia obsahovala všetky parametre požadované verejným obstarávateľom,“ dodali diaľničiari.

Verejná súťaž

NDS vyhlásila verejnú súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému a služby technickej podpory v decembri 2020. Celkovú odhadovanú hodnotu zákazky určila pôvodne vo výške 60 miliónov eur vrátane opcií, neskôr ju znížila na 41,8 milióna eur bez DPH.

Predpokladaná cena služieb bez opcií následne klesla z 38 miliónov eur na 29,3 milióna eur bez DPH. Zákazka je plánovaná na 135 mesiacov, čiže viac ako jedenásť rokov, rozdelená je na dve etapy – realizácia by mala trvať pätnásť mesiacov a prevádzka služieb desať rokov, vrátane opcie na päť rokov.

Diaľničiari pôvodnú lehotu na predkladanie a otváranie ponúk 31. marca 2021 z rôznych dôvodov postupne predlžovali osemkrát až na 31. januára 2022, teda o desať mesiacov neskôr.