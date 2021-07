Do Turecka sa budete môcť dostať aj z piešťanského letiska, prví dovolenkári odletia na konci júla

Z Piešťan budú turisti opäť lietať na dovolenky do zahraničia. Prvý charterový let do tureckej Antalye bude v nedeľu 25. júla. Letisko Piešťany začalo s charterovými letmi pred dvoma rokmi, v minulom roku už pandémia cestovanie zásadne obmedzila.

Práve charterové dovolenkové lety mali podľa pôvodných plánov zlepšiť ekonomiku stratovej spoločnosti Letisko Piešťany, kde je Trnavský samosprávny kraj väčšinovým akcionárom.

Epidemicky bezpečný servis

Výhodou malého letiska je podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča to, že dokáže zabezpečiť epidemicky bezpečný servis pri odlete aj prílete.

„Dovolenkári sa na malom letisku nestretnú s inými pasažiermi, ich odbavenie je tu rýchle,“ spomenul výhody piešťanského letiska Viskupič.

Tieto výhody potvrdil aj prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes. Počet charterových letov z Piešťan bude podľa neho závisieť od pandemickej situácie a záujmu dovolenkárov.

Vlani tržby opäť klesli

Spoločnosť Letisko Piešťany zaznamenala v roku 2019, keď začali charterové lety do Turecka a Egypta, tržby 551-tisíc eur. Služby letiska využilo viac ako 10-tisíc cestujúcich, ani to však nestačilo na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia.

Vlani tržby spoločnosti z dôvodu pandémie opäť klesli pod 250-tisíc eur, spoločnosť je tak odkázaná na dotácie.

Okrem Trnavského samosprávneho kraja sú ďalšími akcionármi v spoločnosti mesto Piešťany a ministerstvo dopravy. Spoločnosť Letisko Piešťany už celé roky zápasí s malým záujmom o jeho služby.