Efektívnejšie sankcionovanie motoristov za jazdu bez elektronickej diaľničnej známky sa odkladá

Efektívnejšie sankcionovanie za jazdu motoristov bez elektronickej diaľničnej známky sa odkladá. Poslanci parlamentu totiž neschválili vetovanú novelu zákona o diaľničnej známke. Novelu vrátila do parlamentu prezidentka SR Zuzana Čaputová s odporúčaním, aby ju poslanci ako celok neprijali.

Hlava štátu argumentovala tým, že spôsob prijatia novely zákona nesplnil podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Za novelu zákona hlasovalo 73 poslancov, pričom na prelomenie prezidentkinho veta je potrebný súhlas najmenej 76 poslancov. Novelu zákona podporil len jeden poslanec za SaS Peter Osuský, zvyšní dvanásti poslanci za túto stranu sa zdržali hlasovania alebo neboli na hlasovaní prítomní.

Cieľom novely zákona bolo predĺžiť lehotu na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známku zo 60 dní aspoň na dva roky. „Zákon predpokladá pre skrátené legislatívne konanie existenciu mimoriadnych okolností, ktoré nie sú výsledkom obvyklého chodu udalostí, a teda nastali náhle, nečakane a nebolo možné sa na ne vopred pripraviť. Toto kritérium podľa prezidentky splnené nebolo, keďže podľa verejných vyjadrení predkladateľa bola už v auguste minulého roka ohlásená potreba novelizácie tohto zákona,“ upozornil hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky sa malo dať uložiť do dvoch rokov, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Aktuálne sa dá pokutu uložiť len do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, čo je podľa rezortu dopravy pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní v praxi takmer nevykonateľné.