Elektromobilita je jednou z najväčších zmien v automobilovom priemysle, ale potrebuje podporu

Elektromobilita predstavuje jednu z najväčších zmien v histórii automobilového priemyslu. Zhodli sa na tom účastníci podujatia Elektrizujúca budúcnosť / Zaostrené na elektromobilitu, ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia.

Automobilka pritom aktuálne vyrába už tri čisto elektrické modely. V auguste začala sériovo vyrábať vynovený Volkswagen e-up! a koncom roka dostali elektrický pohon ďalšie dva modely Škoda Citigoe iV a Seat Mii electric.

Iba dotácie nestačia

Ako uviedol produktový manažér pre segment malých mestských vozidiel New Small Family vo Volkswagene Slovakia René Fusek, elektrické vozidlá sú v súčasnosti úplne plnohodnotné a v rámci jazdných vlastností nijakým spôsobom neobmedzujú zákazníka.

Pomôcť rozvoju elektromobility by však podľa zúčastnených mal aj štát. Prítomní ocenili poskytovanie rôznych foriem dotácií, podľa predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia Olivera Grünberga, však iba dotácie nestačia. „Musíme mať nastavené rámcové podmienky, aby sa elektromobilita rozvíjala sama,“ skonštatoval.

Peter Ševce zo spoločnosti IONITY, ktorý je členom výkonného vedenia Slovenskej asociácie pre elektromobilitu upozornil, že v rámci diskusie o ďalšom rozvoji elektromobility ako aj podpory zo strany štátu, niekedy na jednotlivých ministerstvách nenachádzajú vhodných partnerov na diskusiu.

Výsledné dohody často nie sú pre kompetentných záväzné a chýba aj kontinuita v rámci rozhodovania. Ak sa to nezmení, Slovensko podľa neho nedokáže dobehnúť krajiny, ktoré sú v rámci elektromobility na európskej špičke a budú sa nám naopak neustále vzďaľovať.

Absencia výskumu a vývoja

Za problém ďalšieho vývoja elektromobility označil Ľuboš Magdolen z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU v Bratislave aj horšiu ekonomickú situáciu Slovákov v porovnaní so západoeurópskymi krajinami.

„Potenciál je tu obrovský, chce to ale trpezlivosť a čas, nebude to zo dňa na deň,“ myslí si. Veľkým nedostatkom je podľa neho aj absencia výskumu a vývoja v tejto oblasti na Slovensku.

Samostatnou kapitolou je otázka infraštruktúry. Sieť staníc sa na Slovensku vyvíja, dôležitosť svojho postavenia by si však mali uvedomiť firmy a štát. Ideálne by bolo, ak by na možnosť nabíjania mysleli developeri pri stavbe budov, majitelia podzemných garáží ale aj podnikatelia vlastniaci viaceré firemné autá.

Cieľom by podľa Ševceho mal byť stav, aby sa auto mohlo nabíjať vždy, keď stojí. Budovanie infraštruktúry však musí kopírovať produkciu a predaje elektromobilov.