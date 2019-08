Foto: Na koľaj v Karlovej Vsi nanosili štrk, má zabrániť prejazdu električiek mimo trať

Na električkovú koľaj pri zastávke Molecova v Bratislave nanosili tento týždeň štrk, má to zastaviť električku, ak by si jej vodič nevšimol výraznú dopravnú značku, za ktorú by nemal prejsť. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

Chcú takto vyriešiť problém niekoľkokrát prerušenej električkovej dopravy v smere do Karlovej Vsi. V priebehu dvoch dní došlo minulý týždeň k prerušeniu električkovej dopravy do Karlovej Vsi trikrát.

„V poslednom období došlo niekoľkokrát k náhlemu prerušeniu dopravy do Karlovej Vsi, keď sa na dočasnom obratisku vykoľajila električka, či strhla trolejové vedenie a vozidlá zostali bez prúdu. Hoci boli chyby zapríčinené ľudským faktorom, keď si vodiči nevšimli dopravnú značku a prešli za prejazdný úsek, nemôžeme dopustiť, aby boli električky tak často nahrádzané autobusmi,“ uviedol DPB.

Kopa štrku má byť len dočasným riešením. Ide o finančne nie veľmi náročné riešenie, štrk po ukončení výluky do Karlovej Vsi odstránia.