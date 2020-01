Funkčný register exekúcií existuje. Štát však vytvoril ďalší, ktorý nefunguje ako má

Kúpa ojazdeného auta môže skončiť katastrofou. Štát spustil register na overenie vozidla, ten však poriadne nefunguje.

Kúpa auta z druhej ruky v exekúcii je jeden z najčastejších spôsobov, akým sa noví majitelia dostávajú do problémov. Kupujúci tak spraví v nevedomosti, no v konečnom dôsledku môže skončiť bez auta aj bez peňazí.

„Treba si uvedomiť, že exekúcia sa nevzťahuje priamo na vozidlo, ale na majiteľa. Ak má majiteľ exekúciu, všetky jeho vozidlá sú na dopravnom inšpektoráte blokované a nedajú sa prepísať na nového majiteľa,“ vysvetľuje Jozef Knopp, predseda Asociácie overovateľov vozidiel (AOV).

Ak si teda kupujúci neoverí vopred, či je na aute vedená exekúcia, zistí to až pri prepise vozidla. Čo je už neskoro, pretože mu peniaze späť nikto nevráti.

Štátny register je na nič

Najúčinnejší spôsob, ako sa nedostať do problémov je, preveriť si všetky informácie vopred. K tomu mal občanom dopomôcť aj Register poverení na vykonanie exekúcie (RPVE).

Podľa informácií Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR), ho realizovala v roku 2018 spoločnosť IBM Slovensko, s. r. o., v rámci balíka zmenovej požiadavky na podporu agendy – Zjednodušenie podávania a spracovania návrhov Exekučného/Upomínacieho konania OS Banská Bystrica, v celkovej hodnote 239 091,94 eur s DPH.

Portál však má svoje chyby. AOV, ktorá sa dlhodobo venuje problematike áut v exekúcii, na to upozornili ľudia, ktorí boli napriek využitiu RPVE oklamaní.

Chýbajú aktuálne informácie

Problematické sú najmä dve veci: register neobsahuje exekúcie vedené pred aprílom 2017 ani exekúcie vydané sociálnou poisťovňou. Navyše, pokiaľ si človek na stránke neotvorí ikonku Pomocník, k tejto informácii sa nedostane.

„Naši klienti nám píšu ohľadom problému, ktorý má rovnaký scenár. Navštívia portál, overia si, či na vlastníka vozidla nie je vedená exekúcia, a portál im ukáže, že nie je. Len čo však prídu prepísať vozidlo na dopravný inšpektorát, dozvedia sa, že je to nemožné, lebo majiteľ je v exekúcii. Portál teda nespĺňa účel, na ktorý bol vytvorený,“ upozorňuje predseda AOV.

„Ľudí to mätie, pretože napriek tomu, že sa informovali a vložili energiu do prevencie, na čo aj my v AOV apelujeme, ostávajú nemilo prekvapení,“ dopĺňa Jozef Knopp.

Funkčný register existoval, rezort vytvoril nový

Na Slovensku od roku 2016 funguje Centrálny register exekúcií, ktorý vytvorila Slovenská komora exekútorov. Jeho vznik schválila v roku 2014 aj Národná rada SR v rámci zákona o spotrebiteľskom konaní.

Od začiatku roka 2015 sú tak súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené.

Tento register je však spoplatnený. „Napriek poplatkom sa register využíva. Používame ho aj my v AOV, najmä pre jeho spoľahlivosť,“ tvrdí Knopp.

Rezort spravodlivosti však vytvorilo kompletne nový, vlastný portál, ktorého výhodou má byť práve to, že je zdarma.

„Ministerstvo spravodlivosti vybudovalo vlastný portál ako súčasť uceleného riešenia pre centrálne pracovisko Uk/Ek konaní na OSBB, ktorý sa realizoval v rámci projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva. MS SR so SKE spolupracuje v oblasti posudzovania návrhov IS a výmeny dát, ktoré súvisia s exekútorskou činnosťou, avšak o spolupráci nad rámec tohto rozsahu sa z pohľadu informačnej bezpečnosti a prevádzkovej réžie neuvažovalo,“ tvrdí ministerstvo.

Nefunkčná verzia je finálna

„Na základe našej skúsenosti môžeme povedať, že portál ľudí mýli, pretože funguje len na polovicu,“ myslí si predseda AOV. Riešením problému by podľa neho bolo, keby bola informácia o chýbajúcich exekúciách dosadená na dobre viditeľné miesto, ideálne na hlavnú stránku pod vyhľadávač.

Na otázku, prečo túto dôležitú informáciu vložili vývojári do Pomocníka a či by bolo možné ju presunúť, ministerstvo nereagovalo. Verzia registra je podľa nich nateraz finálna, ale „nedá sa vylúčiť, že v prípade potreby dôjde v budúcnosti ešte k vylepšeniam,“ uzatvára MS SR.