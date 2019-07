Jaguar Land Rover v Nitre zvýšila platy operátorom výroby, ich mzda porastie až na 792 eur

Automobilka Jaguar Land Rover v Nitre ide hore s platmi. Základná tarifná mzda pre vstupné pozície operátorov výroby vzrastie o 10,7 percenta, a to na 792 eur.

„Celkové priemerné odmeňovanie pre základné vstupné pozície vo výrobe tak dosahuje úroveň 997 eur brutto. Zahŕňa základnú tarifnú mzdu, mesačný výrobný bonus do 15 percent, trinásty plat a príspevok na dopravu,“ informovala agentúru SITA manažérka pre firemné vzťahy Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová. Základnú tarifnú mzdu upravili s platnosťou od 1. júla.

Po dosiahnutí potrebných zručností od stanovenej úrovne môžu zamestnanci získať aj kompetenčný príplatok. Najvyššia úroveň odmeňovania vo výrobných pozíciách, ako napríklad group líder, dosahuje 1 885 eur.

Rôzne pracovné zaradenie

Väčšina zamestnancov nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover pôsobí v tímoch výrobných prevádzok, ako je karosáreň, montáž, lakovňa a kvalita. Ich pracovné zaradenie je rôzne – od operátorov výroby, špecializované odborné pozície až po vedúcich tímov.

V rámci každej z týchto skupín existuje rôzna miera vyžadovaného vzdelania, znalostí a zručností, ktorá je ohodnotená kompetenčným príplatkom.

„V rámci maximálnej transparentnosti pri odmeňovaní spoločnosť zaviedla mapu odborných znalostí a zručností potrebných pre jednotlivé pracovné úrovne. Záleží nám na tom, aby zamestnanci mali presné informácie, aké podmienky sú s tým spojené a veríme, že ich bude motivovať rast výšky odmeny, ako aj možnosť celkového kariérneho rastu,“ uviedla Remenárová.

Náborová kampaň vstupuje do finále

Školenia pre zamestnancov zabezpečuje Jaguar Land Rover vo vlastnej Akadémii vzdelávania, ktorú otvoril vlani v máji s celkovou investíciou 7,5 milióna eur.

V súčasnosti vstupuje do finále náborová kampaň automobilky, ktorá sa začala koncom januára. Jej cieľom je nájsť k pôvodným 1 500 zamestnancom ďalších 850. Momentálne už závod zamestnáva 2 200 ľudí.

Stavy zvyšuje v súvislosti so zámerom spustiť druhú zmenu, vďaka ktorej chce dosiahnuť ročnú produkciu 150 000 automobilov. Dvojzmenná prevádzka by mala byť realitou do konca roka 2019. Momentálne obsadzujú najmä pozície operátor/operátorka výroby.