Doprava na diaľnici D2 kolabuje pre opravu mosta a obmedzenia, vodiči sa musia vybaviť veľkou trpezlivosťou

Motoristi smerujúci do hlavného mesta zo severu by sa najmä v dopravných špičkách mali radšej vyhnúť úseku diaľnice D2. Ak môžu, prípadne by mohli využiť vlak. Inak musia počítať s veľkými zápchami, a to pre komplexnú rekonštrukciu pravého diaľničného mosta v bratislavskom Lamači nad železničnou traťou a s tým súvisiace obmedzenia.

Premávka po D2 v smere do Bratislavy je vedená iba v jednom jazdnom pruhu. V smere na Malacky a Brno sú naďalej v prevádzke oba jazdné pruhy diaľnice. Práce na časti mosta sú plánované do začiatku septembra, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa však pokúsi o to, aby skončili o niekoľko dní skôr. Dovtedy sa vodiči musia vybaviť veľkou trpezlivosťou.

Zlý stav mosta

Dôvodom opravy polovice mosta je jeho zlý stav. Má už takmer polstoročie, padajúce kusy betónu ohrozovali bezpečnosť železničnej dopravy vedúcej pod mostom. Diaľničiari a ministerstvo dopravy a výstavby tvrdia, že zvolené dopravné riešenie v spolupráci s políciou počas opravy mosta je najlepšie z ešte horších.

V prípade striedavého presmerovania dopravy na dva plus jeden pruh a potrebného prerušenia premávky na diaľnici by kolaps mohol zasiahnuť celú Bratislavu. Tunel Sitina by bol upchatý, kolóny by pravdepodobne siahali až po Senec.

Mimoriadne rokovanie výboru

Pre vzniknutú kritickú dopravnú situáciu na D2 v stredu popoludní mimoriadne zasadal parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti. Rokovanie zvolal jeho predseda Peter Kremský (OĽaNO), no výbor nebol uznášaniaschopný.

Poslanci tak voľne diskutovali o možnostiach riešenia problému s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nom. Sme rodina), generálnym riaditeľom NDS Jurajom Tlapom a zástupcami dopravnej polície.

Kremský uviedol, že pre opravu časti mosta v smere do Bratislavy sa na D2 od začiatku tohto týždňa tvoria veľmi veľké zápchy. Hlavne ráno, a to v trvaní jednej až dvoch hodín, ako aj na obchádzkových trasách.

„Hovorili sme o tom, ako túto situáciu, dopravné riešenie a komunikáciu zlepšiť, ako by sa mohli zintenzívniť tieto práce,“ poznamenal predseda hospodárskeho výboru. Podľa neho by bolo dobré, keby sa prijaté dopravné riešenie zlepšilo aspoň v detailoch a práce na moste zintenzívnili, aby sa skončili čo najskôr.

Najlepšie z ešte horších riešení