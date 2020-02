Letecká doprava môže pre koronavírus prísť o miliardy eur, pokles postihne najmä čínske aerolinky

Epidémia koronavírusu by mohla v tomto roku globálnemu odvetviu leteckej dopravy znížiť príjmy o 29 mld. USD. Pokles príjmov postihne predovšetkým čínske aerolínie. Uviedla to Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA). Ázijským leteckým dopravcov by vírus podľa asociácie mohol v tomto roku zredukovať dopyt o 13 percent.

Globálna letecká doprava v tomto roku oslabí o 4,7 percenta, čo bude prvý pokles od finančnej krízy z rokov 2008 – 2009, uviedla IATA vo vyhlásení. Ako to ovplyvní zisky, nie je zatiaľ podľa združenia jasné. Odhady rátajú s podobným vplyvom, ako mala epidémia SARS v roku 2003, keď po prudkom poklese nasledovalo rýchle zotavenie, konštatovala IATA.

Medzinárodné letecké spoločnosti, napríklad British Airways, nemecká Lufthansa, austrálska firma Qantas a tri najväčšie americké aerolínie pozastavili lety do Číny, niektoré do konca apríla alebo mája, a hongkonská letecká spoločnosť Cathay Pacific požiadala zamestnancov, aby si vzali tri týždne neplatenej dovolenky s cieľom pomôcť firme prekonať krízu.

(1 EUR = 1,0790 USD)