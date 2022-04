Lodná doprava na Slovensku je podľa Doležala veľmi zanedbaná, štát na ňu dáva ročne len päť miliónov eur

Na vodnú dopravu dáva Slovensko len päť miliónov eur ročne. Lodná doprava na Slovensku je podľa ministra dopravy Andreja Doležalavo veľmi zanedbanom stave, obrovský investičný a prevádzkový dlh sa štát podľa jeho slov snaží pomaly dobiehať. Informoval o tom minister Doležal v tlačovej správe, ktorú zaslal jeho poradca Ivan Rudolf.

Do vodnej dopravy treba investovať viac

Doležal zdôraznil, že štát by mal do vodnej dopravy investovať viac ako doteraz. Ministerstvo preto chce podporiť projekty modernizácie prístavov a lepšieho splavnenia dunajskej a vážskej vodnej cesty.

„Na cesty, železnice dávame stámilióny, na vodnú dopravu máme päť miliónov. Verím, že počas ďalšieho programového obdobia eurofondov bude priestor na revíziu partnerskej dohody. Je to ekologická forma dopravy, ktorú chceme podporovať. Verím, že ak niekto nebude schopný čerpať eurofondy, budeme ich môcť presunúť na vodnú dopravu,“ dodal Doležal.

Kontroly začínajú mať úroveň

„Naši zamestnanci Dopravného úradu zapisujú lode do zošita. Nemáme reálny register, informačný systém, kde by sme v reálnom čase vedeli, že k nám pláva loď z Maďarska s rumunským kapitánom s 20-ročnou skúsenosťou. Doteraz robili kontroly na vode na lodiach bez označenia inšpektori vo vlastnom oblečení. Teraz dostali dve nové plavidlá, majú uniformy, konečne k nim majú ľudia úctu. Už to bude mať úroveň,“ uviedol minister dopravy pri bilancovaní svojho dvojročného pôsobenia vo funkcii.