Medzi Hlohovcom a Leopoldovom pôjde viac vlakov, ZSSK reaguje na uzatvorený most

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza po náhlom uzatvorení cestného mosta v Hlohovci od stredy 20. apríla ďalšie mimoriadne vlaky medzi Hlohovcom a Leopoldovom. K tomuto kroku pristúpila po dohode s ministerstvom dopravy a výstavby a Trnavským samosprávnym krajom.

Cez letné prázdniny posilnené vlaky nepôjdu

Počas rannej a popoludňajšej špičky zavedie ZSSK podľa jej hovorcu Tomáša Kováča mimoriadne vlaky s odchodom z Hlohovca o 6:55 a 14:53 a príchodom do Leopoldova o 7:00 a 14:59, ďalej s odchodom z Leopoldova o 14:34 a príchodom do Hlohovca o 14:41. K tomuto vlaku je zabezpečený prestup v Leopoldove od vlaku REX 1733 z Bratislavy a Trnavy.

V neskorých večerných hodinách po 23:00 bude zavedený pár vlakov pre odvoz z poobednej zmeny, ku ktorému bude aj prestup z prímestskej autobusovej dopravy v Leopoldove. Osobný vlak z Trnavy bude predĺžený do Hlohovca s odchodom z Leopoldova o 23:06. Z Hlohovca pôjde osobný vlak do Leopoldova o 23:18.

Uvedené vlaky pôjdu iba v pracovné dni, nepôjdu cez letné prázdniny od 1. júla do 2. septembra. Všetky vlaky budú radené z moderných trojčlánkových dieselmotorových jednotiek radu 861, ktoré doplnili flotilu ZSSK v rokoch 2019 až 2021.

Viac miest vo vlakoch

Okrem zavedenia nových párov vlakov bude podľa Kováča národný dopravca kapacitne posilňovať ranné najvyťaženejšie spoje zdvojením súprav. Každý z takto zdvojených vlakov bude ponúkať 342 miest na sedenie a 240 miest na státie namiesto doterajších 171 miest na sedenie a 120 na státie.

Most na ceste II/513 cez rieku Váh v Hlohovci začal Trnavský samosprávny kraj rekonštruovať vo februári. Rekonštrukcia vážne do života obyvateľov Hlohovca zasiahla 30. marca, keď bol most nečakane uzavretý pre autá, cyklistov aj chodcov.