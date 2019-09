Mešká vám let? Cestujúci sa v niektorých prípadoch nemusia dočkať kompenzácie

Dôvodom pribúdania meškajúcich letov je ich rastúci počet, ale aj nedávne uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX. Tie nahradili v charterovej doprave lietadlá iných, často i mimoeurópskych dopravcov, čo prináša cestujúcim nečakané komplikácie v prípade meškajúcich alebo dokonca zrušených letov.

Nariadenie platí len čiastočne

Ako v pondelok informovala spoločnosť Click2Claim v tlačovej správe, cestujúci sa tak domôžu kompenzácií za zrušený či meškajúci let len čiastočne alebo vôbec.

„Nariadenie Európskej únie, podľa ktorého sa cestujúcim vypláca kompenzácia za meškajúce lety, je v tomto prípade účinné len čiastočne. Pokrýva totiž odlety týchto aeroliniek z Európy, nie však spiatočné lety,“ upozornil František Herynk z Click2Claim.

Túto situáciu by mohli najviac pocítiť ľudia, ktorí s letnou dovolenkou počkali a chystajú sa vyraziť k moru až v jesenných mesiacoch. Najobľúbenejšími oblasťami sú podľa spoločnosti Turecko, Tunisko, Maroko a Egypt.

Počet žiadostí o odškodnenie stúpa

„Aerolinky, ktoré spadajú pod európske nariadenie z roku 2004, na cestách do týchto destinácií pre nedostatok lietadiel nahrádzajú aj mimoeurópske, napríklad, africké aerolinky. To prináša cestujúcim viaceré riziká. Pri viac než trojhodinovom meškaní letu tuniskej Džerby do Bratislavy s tuniskými aerolinkami nemá cestujúci nárok na odškodnenie. Ale pokiaľ by išlo o rovnaký let s európskou leteckou spoločnosťou, nárok na odškodnenie by už bolo možné uplatniť,“ uviedol Herynk.

Ľudia sú pritom zvyknutí na to, že v prípade problémov s letom majú nárok na odškodnenie. „Svedčí o tom aj rastúci počet žiadostí o kompenzácie. Oproti minulému roku ide o nárast o viac než 15 percent. Potom sú však niektorí cestujúci veľmi prekvapení, keď im oznámime, že let bol vykonávaný mimoeurópskou spoločnosťou a nárok na kompenzáciu v takom prípade žiaľ nie je,“ dodal Herynk.

Situácia sa podľa neho ešte nejaký čas nezlepší. Počet charterových letov s príchodom jesene zásadne neklesá, mnoho ľudí totiž svoju dovolenku odložilo a využíva nižšie ceny zájazdov, ubytovania aj cesty práve v tomto období.