Ministerstvo dopravy podporí presun tovarov z ciest na železnice, milióny eur použije z plánu obnovy

Ministerstvo dopravy SR zverejnilo dve nové výzvy za viac ako 16 miliónov eur, financované budú z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zavedenie nových trás v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava v objeme 9 miliónov eur môže byť podporené príspevkom maximálne do 49 % oprávnených výdavkov.

Na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek je k dispozícii 7,1 milióna eur, maximálny príspevok je 30 % z oprávnených nákladov. Ministerstvo dopravy o tom informovalo v pondelok v tlačovej správe.

Zníženie negatívnych vplyvov

„Výzvami chceme podporiť presun prepravy tovarov z ciest na železnicu, aby sme znížili negatívne vplyvy cestnej dopravy na životné prostredie,“ povedal dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

„Tento prístup je v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030. V rámci výzvy podporíme aj cestných dopravcov, a to financovaním podpory nákupu intermodálnych prepravných jednotiek, vďaka ktorým sa budú môcť zapojiť do systému intermodálnej dopravy,“ dodal Doležal.

Dotácie pre podnikateľov i firmy

O dotácie môžu žiadať podnikatelia a firmy v odvetví nákladnej dopravy súvisiacej s intermodálnou dopravou, teda železničné podniky, cestní nákladní dopravcovia, prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy a zasielatelia.

Všetci oprávnení žiadatelia musia mať sídlo alebo byť usadení na území Slovenska a musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Žiadosti môžu záujemcovia posielať v elektronickej alebo listinnej forme do 30. júna 2023.