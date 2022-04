Ministerstvo dopravy už má eurofondy zazmluvnené na 99 percent a Doležal nevie, kde by sme bez nich boli

Eurofondy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má Ministerstvo dopravy a výstavby SR zazmluvnené na 99 percent. Rezort o tom informoval v tlačovej správe s tým, že v rámci dopravy je to dokonca na úrovni 106,75 percenta.

Blízko 100-percentého čerpania

„Ideme dobrým smerom. K 100-percentnému čerpaniu sa nebudeme blížiť zospodu, ale zhora,“ skonštatoval šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).

Z eurofondov budú podľa neho financované napríklad obchvaty Sabinova, Prievidze či Šale, alebo viaceré železničné modernizácie vrátane uzla Žilina. Spomedzi diaľnic a rýchlostných ciest to podľa ministra bude napríklad celá diaľnica D3.

„Nebyť eurofondov, nikdy by sme na to nemali. Neviem, kde by bola naša krajina, keby sme ich nemohli čerpať,“ povedal minister.

Výzvou bude aj plán obnovy

Okrem vyčerpania eurofondov z končiaceho sa programového obdobia bude pre ministerstvo podľa Doležala výzvou aj plán obnovy.

Rezort dopravy má v ňom totiž vyčlenených 900 miliónov eur, konkrétne 100 miliónov eur na cyklodopravu, viac ako 500 miliónov eur na modernizáciu železničnej dopravy a 240 miliónov eur na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov.

„Dobrou správou je, že tieto financie sú určené aj na obnovu budov železničných staníc,“ dodal minister dopravy.