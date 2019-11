Most na ceste I/59 smerom do Poľska je v dezolátnom stave, zostane uzavretý aj počas zimy

Uzávierka mosta na ceste I/59 v Trstenej smerom do Poľskej republiky potrvá aj počas zimného obdobia. Mestská samospráva o tom informovala po zasadnutí krízového štábu. Slovenská správa ciest (SSC) už dva roky eviduje most v kategórii s veľmi zlým stavebno-technickým stavom, dezolátny stav mosta aktuálne potvrdil aj statik. Obchádzková trasa pre motoristov vedie po miestnych komunikáciach a rýchlostnej ceste R3, chodci musia namiesto mosta využiť lávky cez rieku Oravicu.

Mostu hrozilo zrútenie

Cestný most v Trstenej uzavreli v pondelok 28. októbra po tom, čo na základe občianskeho podnetu vykonali jeho obhliadku a polícia následne zastavila akúkoľvek premávku. Radnica hneď po zasadnutí krízového štábu informovala, že z dôvodu bezpečnosti zostane most uzavretý až do statického posúdenia.

„Na základe informácie statika, zástupcu SSC ako správcu medzinárodnej cesty I/59, že most je v dezolátnom stave a hrozí jeho zrútenie, členovia krízového štábu zobrali na vedomie skutočnosť, že úplná uzávierka mosta na ceste I/59 pokračuje až do ukončenia rekonštrukcie mostného telesa,“ informovalo o záveroch rokovania vedenie mesta Trstená.

Obchádzková trasa pre motoristov

Obchádzková trasa pre motoristov je vyznačená dopravným značením a vedie po miestnych komunikáciach a rýchlostnej ceste R3. „Obchádzková trasa pre chodcov je vyhradená z Oravickej ulice cez lávku ponad rieku Oravica na Hýbeľ, druhá obchádzková trasa pre chodcov vedie z Hviezdoslavovej ulice cez lávku ponad Oravicu na Ulicu oslobodenia,“ priblížila detaily obchádzok radnica na svojej internetovej stránke.

Moste na ceste I/59 v Trstenej je v správe SSC, ktorá ho dva roky eviduje v kategórii mostných telies s veľmi zlým stavebno-technickým stavom. Odborníci z SSC už pri obhliadke mosta v roku 2017 konštatovali zvýšené riziko náhleho porušenia nosníkov s návrhom na kompletnú výstavbu novej nosnej konštrukcie mosta. K rekonštrukcii mosta však ani po dvoch rokoch nedošlo, podľa hovorkyne SSC Lucie Karelovej je zatiaľ zabezpečené spracovanie projektovej dokumentácie.