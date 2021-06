Most pri Sirníku musel Košický kraj uzavrieť, hrozí jeho samovoľný pád

Mostom ponad rieku Ondava pri obci Sirník v okrese Trebišov už neprejdú žiadne vozidlá ani chodci. Košický samosprávny kraj ho v pondelok v podvečerných hodinách uzatvoril, dôvodom je jeho havarijný stav.

Dopravu pred a za mostom začala ešte večer usmerňovať polícia a krajskí cestári. O obchádzkových trasách bude vodičov informovať dopravné značenie. Upozornila na to v tlačovej správe hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

Košický samosprávny kraj už pripravuje rekonštrukciu mosta pri obci Sirník. Jej predpokladaná cena bola vyčíslená na 2,6 milióna eur, závisieť však bude od výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Sedem nosníkov je poškodených

V najbližších týždňoch bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu. Vzhľadom na havarijný stav mosta bude nevyhnutná jeho komplexná oprava.

„Košický samosprávny kraj ukončil verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, zároveň bol spracovaný statický posudok, ktorý skúmal aktuálny stav mosta. Vzhľadom na to, že v posledných dňoch sa jeho stav výrazne zhoršil, sedem z jedenástich nosníkov je vážne poškodených a hrozí samovoľný pád mosta, museli sme zabezpečiť jeho okamžitú uzáveru, a to pre všetky druhy dopravy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dopravu regulovala polícia

V pondelok vo večerných hodinách začala premávku regulovať polícia v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja. Vodičov odkláňajú na obchádzkovú trasu.

V smere z Veľkých Kapušian do Trebišova vedie obchádzka cez obec Oborín po ceste II/554 Oborín – Trhovište, následne po ceste I/19 z Trhovišťa do Sečoviec. V smere z Trebišova vedie obchádzková trasa po ceste I/79 do Kráľovského Chlmca alebo cestami druhej a tretej triedy.

Nebola dodržaná údržba

Most M2774 bol postavený v roku 1965, je dlhý takmer 200 metrov. Konštrukciu tvorí prefabrikovaný predpätý betón a nosníky typu Vloššák.

„Ide o ďalší most typu Vloššák, pri ktorého výstavbe zrejme nebol dodržaný správny technologický postup ani pravidelná údržba. Obyvateľom aj vodičom prechádzajúcim týmto úsekom sa ospravedlňujeme za komplikácie, ktoré súvisia s uzatvorením, no bezpečnosť obyvateľov je aj v tomto prípade na prvom mieste,“ dodal Trnka. Podľa jeho slov Košický samosprávny kraj urobí všetko pre to, aby sa s jeho rekonštrukciou začalo čo najskôr.