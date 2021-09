Motoristi môžu využívať nový úsek diaľnice D4, jeho súčasťou je aj Lužný most

Motoristi budú môcť v nedeľu popoludní využívať nový úsek diaľnice D4 medzi križovatkami Bratislava, Petržalka – Bratislava, Juh (predtým Ketelec) v dĺžke 4,3 kilometra.

Stane sa tak po otvorení a skontrolovaní časti diaľnice, jej súčasťou je trojkilometrové dunajské súmostie s hlavným Lužným mostom.

Postupné odovzdávanie zostávajúcich úsekov

Ide o šiesty most nad Dunajom v hlavnom meste, má šírku 35 metrov, na výstavbu sa použilo viac ako 110-tisíc kubických metrov betónu, 40-tisíc ton výstuže a 4-tisíc ton predpätej ocele.

Ako informovala spoločnosť D4R7 Construction, s.r.o., hlavný zhotoviteľ úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v Bratislave a okolí v rámci PPP projektu, lávky na novotvorenom moste pre cyklistov a chodcov sprístupní v oboch smeroch už v nedeľu od 9:30.

Nový úsek D4 s Lužným mostom je napojený na už existujúcu časť D4 na juhovýchodnom obchvate hlavného mesta smerom na križovatku Bratislava, Východ v okolí Ivanky pri Dunaji. Takmer všetky zostávajúce úseky D4 a R7 chcel zhotoviteľ otvárať v nedeľu, s príslušnými úradmi sa napokon dohodli na ich postupnom odovzdávaní do užívania motoristom. Zdôvodnil to náročnosťou organizácie dopravy v Bratislave. Ďalšie úseky D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, Petržalka v dĺžke 2,2 km a R7 Bratislava, Nivy – Bratislava, Juh v dĺžke 6,3 km by sa tak podľa zhotoviteľa mali sprevádzkovať pred koncom prvého októbrového týždňa. Chýbajúcu krátku časť D4 Čierna Voda – Bratislava, Východ predpokladá otvoriť v októbri.

Chýbajúce prepojenie D1 a D4

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 budú mať po dokončení celkovú dĺžku viac ako 59 kilometrov, vrátane 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií. Celá trasa D4 na juhovýchodnom obchvate hlavného mesta, od križovatky Bratislava, Jarovce, kde sa napája na D2, po križovatku Bratislava, Rača má dĺžku 27 km a trasa R7 z Bratislavy, kde sa prepojí s D1, cez Šamorín po Holice pri Dunajskej Strede 32 km.

Aj po dokončení úsekov D4 a R7 nebude stále k dispozícii prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4. To mal zabezpečiť štát pôvodne ešte v roku 2019, ale svoj záväzok doteraz nesplnil. Vodiči si tak na prepojenie oboch diaľnic budú musieť počkať podľa odhadov niekoľko rokov, pretože Národná diaľničná spoločnosť iba nedávno začala verejné obstarávanie na rozšírenie D1 pri Bratislave po križovatku Triblavina, vrátane napojenia na D4. Predpokladaná lehota výstavby po výbere zhotoviteľa je tri a pol roka.

Stavebné konzorcium D4R7 Construction tvoria španielska spoločnosť Ferrovial Agroman a rakúsky Porr Bau. Koncesionárom PPP projektu je Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra, úseky D4 a R7 bude prevádzkovať tridsať rokov, vrátane opráv a údržby. Verejným obstarávateľom projektu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, koncesionársku zmluvu uzavreli v máji 2016.