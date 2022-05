Na slovensko-ukrajinskej hranici sa hromadia nákladné vlaky, vláda opäť nekoná a tovar tam zbytočne dlho stojí

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) žiada kompetentných členov vlády urýchlene riešiť situáciu na hraniciach s Ukrajinou.

Pre zdĺhavé colné procedúry sa tam hromadia nákladné vlaky, čakajúce dlhé hodiny na vybavenie a spôsobujúce chaos.

Treba zrýchliť procesy na hraniciach

Z dôvodu ruskej blokády ukrajinských čiernomorských prístavov po invázii nie je možné vyvážať obilie a potraviny. Európske štáty preto začali organizovať prepravu po železnici.

Ako v utorok informovala asociácia, nákladní dopravcovia na Slovensku sú limitovaní súčasnými prevádzkovými obmedzeniami na hraničných priechodoch, pričom dokumenty nereflektujú na súčasnú situáciu. O urýchlenie colných procedúr na hraniciach s Ukrajinou žiada aj eurokomisárka pre dopravu Adina Ioana Vălean.

„Okrem toho, že kapacity tratí, vozňov ani prekládkových miest zo širokého koľajového rozchodu na normálny na také množstvo produkcie nestačia, sú nákladní dopravcovia limitovaní aj existujúcimi prevádzkovými obmedzeniami v pohraničných staniciach a nedokážu prepraviť toľko vlakov, koľko by kapacitne zvládli,“ uviedol výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka.

Vláda problémy prehliada

Podľa AROS by bolo potrebné čo najrýchlejšie doplniť a posilniť personálny stav policajtov a colníkov a zjednodušiť technológie pri preberaní a odovzdávaní nákladných vlakov skrátením prehliadok vozňov.

„Zároveň navrhujeme zrušiť kontrolu vstupujúcich osobných vlakov na hranici a túto kontrolu vykonávať v stanici Čierna na Tisou, tak ako je to v Maďarsku v pohraničnej stanici Záhony. Toto riešenie by nás nestálo ani euro navyše a výrazne by zvýšilo kapacitu hraničného priechodu,“ poznamenal Benka. Podľa neho budú nevyhnutné aj iné technologické úpravy, o ktorých chcú diskutovať.

„Aj táto situácia len dokazuje, že nákladná železničná doprava je mimo záujmu všetkých kompetentných na Slovensku,“ upozornil prezident AROS Ján Biznár.

Neschopnosť operatívne zmeniť súčasné nastavenia podľa neho spôsobuje dlhé časové prestoje na hraničných priechodoch s Ukrajinou, v dôsledku čoho nákladné vlaky opäť obídu Slovensko cez Poľsko a Maďarsko.