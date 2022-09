Na železničnej trati medzi Viedňou a Bruck an der Leitha plánujú výluku, dotkne sa aj vlakov do a z Petržalky

Pre výluku na rakúskych železniciach na trati Viedeň (stanica Hauptbahnhof) – Bruck an der Leitha v Dolnom Rakúsku budú vybrané vlaky na tomto úseku od 1. októbra do 27. novembra nahradené autobusovou dopravou. Medzi nimi bude časť vlakov linky REX 6 (na Slovensku REX 77xx) zo a do stanice Bratislava-Petržalka.

Rozsiahle rekonštrukčné práce

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) o tom informovala v utorok s tým, že správca železničnej infraštruktúry v Rakúsku ÖBB Infra bude v uvedenom termíne realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok výrazné obmedzenia vlakovej dopravy.

„Autobus z Bruck/Leitha smerom do Viedne odchádza po prestupe cestujúcich z kmeňového vlaku. Autobus z Viedne odchádza v skoršej časovej polohe tak, aby stihol odchod kmeňového vlaku zo stanice Bruck/Leitha smerom na stanicu Bratislava-Petržalka. V čase zvýšenej prepravnej špičky sú za vlaky REX vedené i priame autobusy bez medzizastavenia,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Železničiari zároveň upozorňujú cestujúcich, že preprava bicyklov v autobusoch náhradnej dopravy nie je možná.

Výluka sa dotkne aj Maďarska

Nočný spoj 7781 bude vedený autobusom zo stanice Himberg do stanice Bratislava-Petržalka v dňoch 9., 10., 23. a 26. októbra, 13. a 20. novembra, zo stanice Himberg do stanice Götzendorf an der Leitha 21., 27. a 28. novembra a do stanice Bratislava-Petržalka bude spoj ďalej pokračovať ako vlak.

„Výluka sa dotkne aj cestujúcich rakúskeho dopravcu, ktorých cieľovou/vychádzajúcou destináciou nie je Slovensko. Všetky vlaky linky REX 62 (Wien Hbf. – Hegyeshalom a späť) budú totiž v úseku Bruck/leitha – Wien Hbf. nahradené autobusmi,“ dodal Kováč. To isté platí aj pre všetky linky S-Bahn S60 (Wien Hbf. – Wiener Neustadt a späť.

ZSSK sa spolu s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) všetkým zákazníkom ospravedlňujú za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.