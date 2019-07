Nižší vek vodičov kamiónov a autobusov môže byť život ohrozujúci, myslia si dopravcovia

Ústrednému automotoklubu SR a Únii autodopravcov Slovenska sa nepozdáva zníženie minimálneho veku pre získanie oprávnenia šoférovať kamióny a autobusy.

Ako vo štvrtok na tlačovej besede uviedol prezident Ústredného automotoklubu SR Juraj Smrečan, návrh považujú v kontexte zvýšenia počtu dopravných nehôd v poslednom období za extrémny a život ohrozujúci.

Posudzujú osobnosť a zrelosť

Podľa Smrečana chcú organizácie pôsobiace v doprave osloviť poslanecké kluby v parlamente, aby im ešte pred hlasovaním o tomto návrhu predstavili svoje výhrady.

Posudková lekárka Patrícia Tropek v tejto súvislosti skonštatovala, že pri vydávaní oprávnení pre profesionálnych vodičov sa posudzujú kritéria ako osobnosť a tiež napríklad zrelosť.

„Ako je schopný v kritickom momente reagovať,“ povedala. Osoby vo veku od 12 do 20 rokov pritom podľa nej patria do kategórie adolescentov a im podľa jej názoru na základe súčasných kritérií nie je možné vystaviť potrebné oprávnenie.

Stanislav Skála z Únie autodopravcov Slovenska doplnil, že autodopravcom by v tomto smere viac pomohlo znižovanie nákladov zo strany štátu. To by umožnilo, aby mohli zaplatiť skúsených vodičov, ktorí sú momentálne v zahraničí.

Zásadné pripomienky boli diskutované

Ministerstvo vnútra v reakcii pripomenulo, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu prijali niekoľko pripomienok. Všetky riadne a včas podané pripomienky boli predmetom vyhodnocovania a tie, ktoré boli označené ako zásadné, teda na ktorých uplatnení oprávnené subjekty trvali, boli podľa rezortu predmetom diskusie, respektíve odstraňovania rozporov.

„Vo vzťahu k tejto problematike boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania prijaté pripomienky z Ministerstva dopravy a výstavby SR, podporné stanovisko Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a mimo pripomienkového konania sme prijali podporné stanoviská od dopravných psychológov, Zväzu autobusovej dopravy a združenia ČESMAD Slovakia,“ konštatoval rezort.

Sústava opatrení

Z vývoja dopravnej nehodovosti zároveň podľa ministerstva vyplýva, že všetci vodiči motorových vozidiel kategórie „nákladné vozidlá“ zavinili napríklad v minulom roku 458 (3,3 %) dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo osem ľudí (3,5 %). Všetci vodiči motorových vozidiel kategórie „autobusy“ zase zavinili v minulom roku 94 (0,7 %) dopravných nehôd, pri ktorých zomreli traja ľudia (1,3 %).

Rezort tiež pripomína, že pokiaľ ide o mladých vodičov, novela zákona o cestnej premávke má zaviesť sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po tom, čo vodič spácha druhé porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenie rýchlosti jazdy v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia.

Podrobiť by sa mal napríklad doškoľovaciemu kurzu v autoškole alebo preskúšaniu pravidiel na polícii. „Novinkou z týchto opatrení je rehabilitačný program pre vodičov, ktorí sa bude vykonávať u dopravného psychológa,“ dodalo ministerstvo.

Nedostatok vodičov

Vláda v polovici júna v rámci novelizácie zákona o cestnej premávke odobrila zmenu minimálneho veku pre získanie vodičského preukazu na nákladiaky a autobusy. Pri oprávneniach šoférovať nákladné auto sa má potrebný vek znížiť z 21 na 18 rokov a pri autobusoch z 24 na 21 rokov.

Ministerstvo vnútra argumentuje, že nižší vek pri šoférovaní nákladiakov a autobusov funguje napríklad v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii alebo Írsku.

„Týmto sa zároveň vyhovie požiadavkám dopravných podnikov a autodopravcov, ktorí takéto opatrenie navrhovali už dlhodobo vzhľadom na nedostatok vodičov v nákladnej a autobusovej doprave,“ uviedlo ministerstvo.

Vodiči však v tomto prípade budú musieť byť aj držiteľmi takzvaných kvalifikačných kariet. Tie budú udeľované na základe skúšky o odbornej spôsobilosti. Zmenu v tejto oblasti podporilo napríklad Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko ministerstvo vnútra.