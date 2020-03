Nové zariadenia umiestnené v autách budú monitorovať okrem spotreby, aj pohyb vodičov

Od roku 2021 pribudne automobilkám nová povinnosť. Do každého vozidla budú musieť montovať zariadenie, ktoré bude monitorovať ich skutočnú spotrebu. Okrem informácií o spotrebe, však budú výrobcovia áut presne poznať aj každodenný pohyb vodičov. Teda kedy, ako a kadiaľ ľudia jazdia.

Ako vysvetlil známy motorista Drahomír Piók, ide o nariadenie Európskej komisie (EK), s cieľom zbierať dáta o reálnej spotrebe pomocou špeciálnych systémov. Vo všeobecnosti totiž platí, že spotreba udávaná automobilkami nie vždy korešponduje so skutočnosťou. Aj keď v súčasnosti je oficiálne udávaná spotreba oveľa reálnejšia, ako v minulosti.

Systém bude monitorovať spotrebu

Motorista zdôraznil, že v roku 2017 sa zmenil štandard, podľa ktorého sa určuje spotreba áut. Dovtedy sa používal veľmi zastaralý systém, ktorý sa neaktualizoval približne od 80-tych rokov.

Automobilky ho tak vedeli veľmi jednoducho obísť a deklarovali oveľa nižšiu spotrebu, akú dokázalo vozidlo na ceste objektívne zajazdiť.

Tento problém vyriešil systém VLTP. Automobilky okrem testovania spotreby v továrňach musia robiť testovacie jazdy aj v premávke. Takto sú hodnoty reálnejšie a viac sa zhodujú s bežnou spotrebou.

„Myslím si, že zavedenie VLTP systému veľmi pomohlo, pretože údaje o spotrebách sa výrazne upravili. Hlavne pri elektrických autách sa udávali nereálne dojazdy, dnes sú veľmi blízko realite,“ podotkol motorista.

Motorista sa domnieva, že opatrenie môže súvisieť aj s obrovskou kauzou Diesel Gate z roku 2015, odkedy sa sprísnili viaceré pravidlá. Kauza zároveň poodhalila viaceré nedostatky súvisiace s deklarovanou spotrebou, ako aj porušovaním emisných limitov.

Zber dát sa dotkne každého vodiča

„Najväčší problém tohto zberu dát je, že sa dotkne každého jedného vodiča osobne. Zatiaľ to však nesmeruje k tomu, že vodiči, ktorí majú vyššiu spotrebu, by mali byť nejakým spôsobom sankcionovaní. To si ani neviem predstaviť. Predpokladám, že je to kvôli tomu, aby EÚ vedela, ako sa vozidlá reálne používajú a akú majú spotrebu v praxi,“ vysvetlil Piók.

Motorista sa domnieva, že opatrenie je dôsledkom mnohých udalostí, ktoré sa v minulosti udiali. Už dnes pritom platí, že autá bez ohľadu na tento systém, ukladajú množstvo dát a informácií o vozidle a vodičovi.

„Dokonca ani samotní motoristi netušia, čo všetko ich auto skúma a čo všetko si v sebe ukladá,“ reagoval motorista. Svoje tvrdenie ilustroval na príklade asistenčných systémov, ktoré majú v sebe uložené desiatky dát o tom, ako ten človek šoféruje, čo v aute robil, ako rýchlo jazdí a akú má spotrebu.

„Ja toto opatrenie nevnímam veľmi negatívne, pokiaľ tie údaje budú slúžiť iba na to, aby boli autá efektívnejšie a lepšie a nebudú sa zneužívať na trestanie vodičov,“ konštatoval Piók. Podľa neho ide len o štatistický údaj, ktorý povie viac o reálnom používaní vozidiel.

Zariadenie prispeje k väčšej bezpečnosti

Piók sa domnieva, že takýto zber dát môže v budúcnosti prispieť k zlepšovaniu štandardov či úpravy podmienok pri znižovaní spotreby.

Dáta sa budú zbierať o všetkých typoch vozidiel, vrátane hybridných a elektrických áut. Nemyslí si, že zariadenia by mali prispieť k zdražovaniu vozidiel.

Od roku 2022 sa bude do všetkých áut montovať aj systém, ktorý bude vodiča počas jazdy upozorňovať na dopravné značenia či prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.

To, čo je dnes súčasťou mnohých áut štandardnej kategórie, nie len prémiových vozidiel, sa tak stane bežnou súčasťou výbavy.

Sledovanie vodičov

Mnohí vodiči môžu vnímať zariadenie umiestnené pod kapotou ich vozidla ako monitoring a súkromia. Tu však Piók hovorí, že vyzbierané dáta o spotrebe sa zatiaľ nebudú odosielať ďalej do žiadneho centra, kde sa budú vyhodnocovať.

Zopakoval, že už dnes sa aj bez tohto zariadenia dá pri bežnom servise vozidla vyčítať extrémne množstvo údajov o vodičoch, spotrebe či chybách na motore.

„Myslím si, že široká verejnosť to nebude vnímať pozitívne, pretože to nie je vec, ktorú si motoristi dobrovoľne sami vyberú. Na základe týchto informácii sa bude dať presne zistiť, čo robíme a kam chodíme. Verím, že vďaka vyzbieraným dátam, budú vozidlá lepšie a snáď presnejšie,“ zhodnotil Piók.

Hrozí únik osobných údajov?

Pri nových autách sa tomuto už vôbec nebude dať vyhnúť. Novšie vozidlá budú mať stále viac elektroniky, ale budú tiež inteligentnejšie. Na jednej strane pomôžu vodičom, na druhej strane konkrétne dáta o vodičoch budú kolovať ďalej.

To už zrejme musí byť vnímané ako fakt. Samozrejme, by to malo byť v tej najanonymnejšej forme. „Automobilky na to kladú veľký dôraz, pretože chápu, že osobné dáta sú extrémne citlivé. Ak by však došlo k úniku dát, motoristi by si takéto auto v budúcnosti už nekúpili,“ vysvetlil.