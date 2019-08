Štrajk pilotov Ryanairu sa môže dotknúť aj letov z Bratislavy

Piloti Ryanair, ktorí sú členmi Združenia pilotov írskych leteckých spoločností (IALPA) ohlásili štrajk potom, ako vedenie spoločnosti odmietlo ich požiadavky na zvýšenie a úpravu platových podmienok.

Zamestnanci tak vo štvrtok zahája 2-dňový štrajk. V prípade, že ani po proteste nedôjde k úprave ich mzdových podmienok, sú odhodlaní v štrajku pokračovať na jeseň, 2. septembra, kedy sú pripravení protestovať až 72-hodín.

Ryanair patrí medzi jednu z najväčších leteckých spoločností v Európe a takisto je aj najväčšia letecká spoločnosť na svete v počte prepravených medzinárodných pasažierov. Táto nízko nákladová spoločnosť lieta z Bratislavy aktuálne do 23 destinácii.

Počas štrajku vo štvrtok by malo do Bratislavy priletieť a byť vypravených dokopy 14 lietadiel spoločnosti. V piatok by malo priletieť a odletieť dokopy až 28 lietadiel írskeho dopravcu.

Ochromí štrajk linky NA a ZO Slovenska?

Ako informovala Nasadoprava.sk hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Ševčíková, letisko momentálne nedisponuje žiadnymi informáciami o prípadne zrušených letoch smerujúcich alebo vypravených z Bratislavy.

„V súčasnosti nemáme informácie od leteckej spoločnosti Ryanair o zmenách v letových poriadkoch letov Ryanairu v uvedených dňoch. Všetky lety v týchto dňoch sú plánované včas podľa letových poriadkov,“ reagovala Ševčíková.

Zmeny či zrušené lety sledujte online

Ševčíková taktiež upozornila, že cestujúci si môžu svoje lety a prípadné zmeny pred a počas štrajku sledovať priamo na webovej stránke dopravcu https://www.ryanair.com/gb/en/travel-updates.

„Ak by nastali zmeny v letoch, o zmenách letov bude informovať cestujúcich priamo dopravca, či už e-mailom alebo SMS správou, ak si kúpili letenky priamo cez webový portál dopravcu. Ak si zakúpili letenky cez sprostredkovateľské spoločnosti alebo portály, spravidla by ich mali informovať o zmenách letov tie,“ zdôraznila hovorkyňa.

V kompetenciách letiska je informovať cestujúcich o zmenách letu priamo v priestoroch letiska na informačných tabuliach, prostredníctvom letiskového rozhlasu, alebo webstránky www.bts.aero.

V prípade, že predsa len dôjde k zrušeniu niektorého z letov, zákazník má nárok na kompenzáciu, ktorá je v súlade s právom Európskej únie.

Na odškodné za zrušený let má klient nárok, aj v prípade, že sa rozhodne letieť v inom termíne, ako mu bol ponúknutý leteckou spoločnosťou.

Výška odškodného za zrušený let závisí od vzdialenosti trasy, ktorou mali ste letieť. O vrátenie peňazí za letenku sa dá požiadať na webe aeroliniek.

Stačí vyplniť online formulár a peniaze budú do 7 dní prevedené na účet, z ktorého bola letenka uhradená. Ďaľšou možnosťou je si zdarma „prebookovať“ let.

Kedy môžete požiadať o kompenzáciu? Cestujúci má právo na odškodné v hodnote 250 eur v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1 500 km.

Odškodné v hodnote 400 eur sú určené pre všetky lety v rámci európskeho spoločenstva od 1 500 km do 3 000 km.

Finančná náhrada v hodnote 600 eur sa uplatňuje v prípade všetkých letov, ktoré nespadajú pod prvé dve možnosti.

Odškodné si môže cestujúci uplatniť len, ak aerolinky neinformovali pasažiera o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu.

Alebo ak cestujúci neboli informovaní o zrušení letu 7 až 14 dní pred plánovaným odletom a nebolo im úknuté presmerovanie letu.

Alebo v prípade, že pasažieri neboli informovaní o zrušení letu do siedmich dní pred plánovaným odletom a nebolo im úknuté presmerovanie, ktoré by im umožnilo odletieť najviac hodinu pred plánovaným odletom a doletieť do cieľového miesta najviac dve hodiny po plánovanom prílete.

Ryanair kritizuje kroky svojich zamestnancov

Spoločnosť na svojej oficiálnej stránke vyjadrila veľké sklamanie s konaním svojich pilotov. Upozornila, že ešte v priebehu minulého roka britským pilotom schválili zvýšenie platu o 20%.

V tejto súvislosti zdôraznili, že plat hlavných kapitánov sa pohybuje na úrovni 180-tisíc libier ročne, čo je v prepočte približne 196-tisíc eur. Podotkli, že je to ďaleko viac, ako sú nastavené mzdové odmeny v iných konkurenčných aerolíniách.

Spoločnosť sa chce vrátiť za rokovací stôl a opakovane prediskutovať platové podmienky pilotov so Združením. Chcú tak predísť štrajku a narušeniu plánov cestujúcich.

Zlé načasovanie protestnej akcie

„Sme sklamaní, že združenie IALPA hrozí narušením cestovných plánov našich zákazníkov koncom augusta, začiatkom septembra, keď má menej ako 30%-nú podporu britských pilotov spoločnosti Ryanair,“ odznelo vo vyhlásení dopravcu.

Prepravca ďalej zdôraznil, že: „Je pozoruhodné, že viac ako 70% britských pilotov spoločnosti Ryanair, ktorí nie sú členmi IALPA, alebo aj keď členmi sú, hlasovali proti protestným akciám.“