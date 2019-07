Od budúceho roka čakajú motoristov nové povinnosti

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) od nového roka zavedie do praxe nové pravidlá pre vodičov v prípade dopravnej nehody. Podľa vyjadrení rezortu, ide o bezpečnostné opatrenia v cestnej premávke.

Povinná technická kontrola

Rezort dopravy zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza od 1. januára 2020 povinnosť pre vozidlá kategórie M1 a N1, teda všetky osobné vozidlá, všetkých ročníkov, opravovať autá pri závažnejších dopravných nehodách alebo škodových udalostiach výhradne v certifikovaných servisoch.

Takáto povinnosť vznikne v prípade, že došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov na vozidle, akými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

Bezpečnosť na cestách je prvoradá

Následne bude musieť vozidlo absolvovať aj technickú kontrolu, bez ohľadu na to, že oficiálne ňou prejsť ešte nemusí. Podľa vyjadrenia rezortu by to nemalo ohroziť menšie autoservisy, keďže certifikovaným miestom opravy môže byť autorizovaná alebo nezávislá opravovňa.

„Cieľom je, aby sa autá po závažnejších nehodách opravili tak, aby spĺňali minimálne bezpečnostné a technické parametre, ako pri výrobe a zároveň sa dodržal technologický postup. Výsledkom by malo byť dosiahnutie vyššej miery bezpečnosti motorových vozidiel v cestnej premávke,“ uviedol odbor komunikácie MDV SR pre nasadoprava.sk.