Oprava mosta v Malackách bude stáť státisíce eur, rekonštrukciou prejdú aj ďalšie stavby

Oprava mosta nad potokom Malina v Malackách bude stáť približne 1,4 milióna eur. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje opravovať aj ďalšie mosty vo svojej správe. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman, v technickom stave „veľmi zlý“ je šesť mostov z celkového počtu 129, ktoré má kraj vo svojej správe.

Most v Malackách nad potokom Malina aktuálne rekonštruujú, dôvodom je narušená nosná konštrukcia. Hornú časť mosta odstránili a nahradia ju novou. Spodnú časť zosilnili a reprofilovali. Do celkových nákladov (1,4 milióna eur, pozn. SITA) zahrnuli aj vybudovanie dočasnej obchádzkovej trasy v blízkosti mosta.

Kraj aktuálne opravuje aj most v Pezinku a do konca roka chcú opraviť aj dva mosty na ceste druhej triedy medzi Sencom a obcou Hrubý Šúr. V pláne má kraj opraviť aj ďalšie mosty v Senci, Kráľovej pri Senci, Malackách nad diaľnicou D2 a v Rohožníku.

Mosty pravidelne monitorujú

Čo sa týka mostov medzi dvoma brehmi Dunaja, napríklad most SNP, Starý most či most Apollo, mesto ich stav pravidelne monitoruje. „Monitorovací systém nám dáva aktuálne výstupy v pravidelných časových intervaloch z merania posunov a pretvorení, ktoré sa počas dňa udiali,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Aktuálne v Bratislave opravujú prepady v prechodových oblastiach na moste na Rusovskej ceste, lávky a most Púpavová nad električkovou traťou (súčasť modernizácie Dúbravsko – Karloveskej radiály, pozn. Bubla).

Most cez kanál Šúr zbúrajú

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) má v Bratislavskom kraji v správe 61 mostov. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová, v technickom stave „zlý“ sú dva z nich. Jedným je most cez kanál Šúr v bratislavskej mestskej časti Vajnory, pričom tento most budú v rámci stavby prepojenia D1 a D4 búrať.

Druhým mostom v zlom stave je most v bratislavskej mestskej časti Lamač, na jeho opravu vypracovali projektovú dokumentáciu a odovzdali podklady na verejné obstarávanie. „Predpoklad začatia prác je v roku 2020,“ uviedla pre agentúru SITA Michalová.