Parkovať na chodníku sa možno bude dať do konca marca 2024, novelu zákona o cestnej premávke posunuli ďalej

Parkovanie áut na chodníku by malo byť znovu možné do 31. marca 2024. Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke, ktorá postúpila do ďalšieho legislatívneho procesu. Parkovanie na chodníkoch sa má skončiť na konci februára tohto roka.

Koaliční poslanci argumentujú, že v niektorých husto zastavaných lokalitách by zákaz parkovania na chodníkoch mohol spôsobiť parkovací kolaps.

Podľa platnej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2022, iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať.

To však neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo, ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.