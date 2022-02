Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest by sa mala zrýchliť a zefektívniť, pomôžu zmeny v zákone

Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest by mala byť rýchlejšia a efektívnejšia. Umožňuje to novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Zmeny v zákone majú pomôcť aj k zrýchleniu výstavby prepojenia diaľnic D1 a D4 v rámci rozšírenia D1 pri Bratislave.

Vo výstavbe môžu pokračovať na vlastné riziko

Národná diaľničná spoločnosť podľa novely nebude musieť počkať na právoplatnosť stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred dokončením a bude môcť pokračovať vo výstavbe na vlastné riziko.

Zároveň sa zlúči kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby pred dokončením. Úprava počíta aj so zákonným vecným bremenom v súvislosti s prekládkou sietí pri výstavbe diaľnic, napríklad elektrické vedenie či plynovody.

„Táto úprava zákona môže v niektorých prípadoch zrýchliť prípravu výstavby diaľnic aj o viac ako jeden rok,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Prešiel aj pozmeňujúci návrh

Parlament odsúhlasil aj pozmeňujúci návrh koaličných poslancov. Platnosť stavebného povolenia pre výstavbu diaľnice bude obmedzená na päť rokov od jeho vykonateľnosti s tým, že jeho platnosť sa môže na žiadosť stavebníka v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalších päť rokov.

Vlastník nehnuteľnosti si bude môcť u stavebníka do dvoch rokov uplatniť nárok na primeranú náhradu, odvtedy, ako sa dozvedel o uplatnení zákonného vecného bremena, ale najneskôr do troch rokov od jeho zápisu do katastra nehnuteľností.

Časová lehota sa výrazne obmedzí

Skrátením lehoty na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na 7 pracovných dní sa výrazne obmedzuje časová lehota, v ktorej má vyvlastňovací orgán vydať takéto rozhodnutie. To vyžaduje často zložité posúdenie právnych skutočností podstatných pre rozhodnutie o predbežnej držbe v podobe vymedzenia rozsahu prác, ktoré je vyvlastniteľ oprávnený uskutočniť na vyvlastňovanej nehnuteľnosti.

Z pôvodného návrhu poslanci vypustili možnosť odňatia odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení, pretože ide o nežiaduci zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva.