Plánovaná trasa R2 medzi Lučencom a Košicami bude pravdepodobne len v podobe obchvatov

Plánovaná východná časť trasy rýchlostnej cesty R2 medzi Lučencom a Košicami bude pravdepodobne riešená preložkami ciest, teda obchvatmi, miest a obcí. Predpokladá to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina), pričom podľa neho o tom, či obchvaty budú v podobe cesty prvej triedy, alebo rýchlostnej cesty, resp. v jej polovičnom profile, rozhodne Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). „Nateraz to na diaľnicu určite nevyzerá,“ povedal Doležal na sociálnej sieti.

Dva kľúčové úseky sú vo výstavbe

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) má v súčasnosti vo výstavbe dva úseky R2 – Kriváň – Mýtna v dĺžke vyše 9 kilometrov a Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 kilometra.

Prvý z týchto úsekov začali stavať v marci 2020, dokončený by mal byť v marci 2024. Druhý úsek stavajú od augusta 2019, hotový mal byť vlani v lete, no lehotu výstavby predĺžili do novembra tohto roka. Po dokončení týchto dvoch úsekov bude možné jazdiť plynule po R2 od Zvolena k Lučencu.

Zrušený tender Radou ÚVO

NDS plánuje aj výstavbu úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ v dĺžke takmer 11 kilometrov. Rada Úradu pre verejné obstarávanie v súčasnosti posudzuje odvolanie diaľničiarov proti rozhodnutiu o zrušení tendra na výstavbu druhej časti úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v dĺžke vyše 14 kilometrov.

Aj v prípade možnosti výstavby rýchlostnej cesty z Komárna smerom na Nitru považuje minister dopravy za najpravdepodobnejšie preložky cesty prvej triedy v línii vysnívanej rýchlocesty.

„Na rýchlostnú cestu to pravdepodobne parametrovo a cenovo nevyjde, pôjde o preložky cesty prvej triedy. To je asi najrealizovateľnejšie,“ očakáva Doležal. Prípravu severo-južného rýchlostného koridoru cez Slovensko označil za dlhodobo zanedbanú.

Trasu prepojenia sever – juh po R3 z Oravy cez Turiec na Zvolen a Šahy posúdi štúdia, ktorú spracováva ministerstvo dopravy za asistencie ÚHP. V príprave je aj výstavba obchvatov Krupiny a Šiah. Vo výstavbe je aktuálne od marca minulého roka úsek R3 Tvrdošín – Nižná v dĺžke 5,6 kilometra, do užívania by ho mali odovzdať v júni 2023.