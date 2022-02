Platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel počas pandémie je stále predĺžená, Doležal neodporúča jej odklad

Predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly motorových vozidiel o tri mesiace počas pandemickej situácie naďalej platí, ale iba na území Slovenska. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to potvrdil s tým, že odklad kontroly zo zákona stále platí, pokiaľ bude trvať krízová situácia a pandémia neskončí.

Motoristom zároveň odporúča, aby „estekáčku“ zbytočne neodkladali a dali si ju urobiť, ak je to možné, načas. „Ak by vás aj niekto chcel za to pokutovať, treba sa odvolať a argumentovať tým, že počas pandémie platí plus tri mesiace. Prosím, neodkladajte ale STK-ačku, všetky sú otvorené,“ odkázal motoristom Doležal v piatok na sociálnej sieti.

Odklad technickej a emisnej kontroly, napriek tejto možnosti, by podľa ministra mali motoristi využiť len vo výnimočnom prípade. „Tým, že je to zo zákona predĺžené o tri mesiace, nemôžete za to dostať pokutu, ani poisťovňa s tým nemôže mať problémy,“ dodal Doležal.